Usac Rivarolo, nuova partenership con Zeca

«Siamo molto orgogliosi che realtà importanti e storiche come Zeca scelgano di affacciarsi alla pallacanestro e credano nel nostro progetto. Partnership come queste ci consentono di migliorare in maniera sostanziale l’offerta rivolta ai nostri giovani» dice Alessandro Castagna , Presidente dell’Usac Rivarolo.

«È una grande soddisfazione per Zeca sostenere Usac Basket Rivarolo, che da anni si distingue per la grande capacità di aggregazione dei ragazzi del territorio. Crediamo fortemente nello sport come scuola di grandi valori: il gioco di squadra, l’impegno per raggiungere il massimo e lo spirito di appartenenza, sono principi che appartengono da sempre sia al basket che alla storia della nostra Azienda» le parole di Marco e Paolo Chiarabaglio, amministratori di Zeca.