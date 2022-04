Cuneo Volley al prestigioso “Torneo Cornacchia World Cup Under 19”

Grande opportunità per l’Under 19 Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo allenata dai coach Salomone, Vergnaghi e Tassone. La maggiore delle categorie del settore giovanile cuneese parteciperà infatti al più prestigioso torneo internazionale organizzato in Europa. Giunto alla 40^ edizione, il “Cornacchia World Cup” è il famoso torneo internazionale di Pordenone, uno dei più antichi tornei di pallavolo al mondo a cui partecipano ogni anno le maggiori selezioni nazionali.



L’evento si terrà dal 15 al 18 aprile in occasione del weekend pasquale e vedrà scendere in campo ben 12 squadre maschili U19: ENGLAND NATIONAL TEAM, ITALY NATIONAL TEAM allenata da Monica Cresta e Giovanni Preti, KIOENE PADOVA, IRAN NATIONAL TEAM, CUNEO VOLLEY, SZOLNOK [HU], TSV GRAFING VOLLEYBALL [DE], TRENTINO VOLLEY, LAGARIS VOLLEY, DIAVOLI POWER, PALLAVOLO VAL CHISONE, POOL PREALPI PALLAVOLO; oltre alle 16 U19 femminili, 6 U17 maschili e 16 U17 femminili.