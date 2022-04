Akronos Moncalieri: ultimo quarto fatale!

Per oltre 33 minuti l’ Akronos Libertas Moncalieri sogna e fa sognare i suoi tifosi rimasti a casa. E con merito: 68-66 per Sassari a 7’ dalla fine. Di lì in poi, però, l’attacco gialloblù si blocca e Jessica Shepard prende per mano la Dinamo, fino all’84 a 67 del fischio finale.

Alla sua prima volta in assoluto ai playout di Serie A1, l’Akronos di coach Terzolo scende in campo giocando a viso aperto e con grande aggressività in entrambe le metà campo. Sugli scudi una straordinaria Julie Vanloo che mette a referto i primi 7 punti delle gialloblù (13 a fine primo quarto e 19 a fine partita con 6 assist e 4 rimbalzi) e Lea Miletic (per lei 13 punti, 8 rimbalzi e 3 assist). Dall’altra parte è l’ Mvp della serata , Jessica Shepard (44 punti e 16 rimbalzi) , a tenere a galla le padrone di casa della Dinamo dopo un inizio complicato per le isolane.

Nelle seconda parte del parziale l’ingresso di Ilenia Cordola e Claire Giacomelli dalla panchina dà ulteriore carica alle ragazze di coach Terzolo che riescono a scollinare quota 30 punti nel quarto per la prima volta in stagione, chiudendo i primi 10’ in vantaggio di 6 punti. Nei secondi 10' Shepard continua a punire a ripetizione la difesa gialloblù, con 14 dei 20 punti realizzati dalle sarde. Moncalieri rimane comunque ampiamente in partita grazie all’apporto della panchina (che stravince il duello con Sassari 28-2), portandosi all’intervallo sul +2 dopo aver sfiorato un paio di volte la doppia cifra di vantaggio.

Alla ripresa l’attacco piemontese non è più lo stesso dei primi 15 minuti di partita, ma grazie a un grande lavoro difensivo l’Akronos riesce a rimanere a contatto fino al 63 a 60 per Sassari all’ultimo mini-intervallo. Nell’ultimo quarto Moncalieri commette diversi falli nel tentativo di contenere un’inarrestabile Shepard, ritrovandosi in bonus ampiamente prima della boa del quarto.

L’Americana del Nebraska prossima al rientro negli States per la stagione Wnba è abilissima nello sfruttare i problemi di falli delle giocatrici di coach Terzolo e negli ultimi 7' comanda da un lato e dall’altro del campo la partita. Sassari chiude con un parziale di 16 a 1 la partita, portandosi in vantaggio 1-0 nella serie. L'Akronos Moncalieri torna a casa certamente amareggiata, ma con la consapevolezza di potersela giocare sabato sera tra le mura amiche del PalaEinaudi. Appuntamento a sabato 16 aprile alle 20.30 al PalaEinaudi di Moncalieri per gara 2.

Per l'acquisto dei biglietti cliccare su questo link.

Per gli accrediti stampa contattare press@moncalieribasketball.com

TABELLINO

Dinamo Sassari - Akronos Libertas Moncalieri 84-67

Parziali (31-25; 45-47; 63-60)

Dinamo Sassari: Orazzo* 3, Moroni* 10, Vintsilaiou* 11, Skoric* 14, Shepard* 44, Dell’olio, Arioli n.e., Patanè, Pertile 2, Fara.

Akronos Libertas Moncalieri: Reggiani* 5, Ruzickova* 2, Katshitshi*, Miletic* 13, Vanloo* 19, Toffolo 6, Cordola 13, Landi Ar. 2, Berrad n.e., Landi Al., Giacomelli 6.