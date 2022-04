Derthona-Brescia, info sull’acquisto dei biglietti

Una sfida importante per la Bertram Derthona , attesa stasera dalla gara contro la Germani Brescia , valida per il recupero della 16° giornata della Serie A 2021/22. La squadra allenata da Alessandro Magro occupa attualmente la terza posizione in classifica e arriva all’incontro forte di una striscia aperta di quattordici vittorie consecutive.

Sono diverse le modalità di acquisto dei tagliandi messe a disposizione dalla società per assistere a questa gara: dalle 9.30 alle 12.30 presso la sede di Via San Marziano 4 a Tortona, sul sito di Vivaticket o in uno dei punti vendita Vivaticket presenti sul territorio. I più vicini si trovano a Casale Monferrato (Sassone Viaggi by Stat) e quattro punti vendita nel territorio di Alessandria (L’Oblò, sito a Spinetta Marengo, Tabaccheria Bar Nervi, Tabaccheria Malagrino e Tabaccheria Rovereto).

A partire dalla gara di oggi, inoltre, sarà aperta per la prima volta in stagione anche la biglietteria al PalaEnergica Paolo Ferraris. Dalle ore 19.15 i tifosi che non avessero acquistato il biglietto con una delle modalità sopra indicate potranno recarsi al palazzetto di Casale Monferrato per comprare il tagliando per la sfida alla Germani Brescia. Sono due i punti vendita: all’ingresso principale del palazzetto sarà possibile comprare i biglietti per tutti i settori del palazzetto ad esclusione del settore ospiti, che sarà in vendita all’ingresso laterale del PalaEnergica Paolo Ferraris riservato all’ingresso della tifoseria di Brescia. Il ritiro degli accrediti stampa avviene invece, come di consuetudine da inizio anno, dall’ingresso laterale dedicato ai media.

Di seguito il prezzo dei biglietti dei vari settori in vendita per la gara di stasera:

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre Bianconero 55 € 40 € Parterre Laterale 40 € 25 € Tribune 35 € 25 € Curva Sud 20 € 15 € Curva Nord Derthona 10 € 8 €

Le riduzioni si applicano agli Under 18 e agli Over 65. Per ogni ulteriore informazione sulla biglietteria è possibile contattare Bertram Derthona telefonicamente al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it