Collegno Basket, il recap della settimana

Collegno Basket chiude la regular season conquistando la ventunesima vittoria consecutiva, probabile record italiano di stagione per i campionati maschili dalla C Gold in su. Partita ben giocata dalle due compagini, favorite dal fatto che il risultato finale non avrebbe influito sulla classifica di nessuno. Oltre che per il risultato, Coach Spanu può gioire per la personalità della sua squadra, capace di rimanere imbattuta nonostante le assenze che, a rotazione, lo hanno sempre privato di almeno due elementi di valore, costringendolo a puntare sui giovani canterani sia per gli allenamenti che per la gare. Un plauso anche a loro, sempre disponibili e capaci di dare minuti di sostanza quando chiamati in campo. Si riprenderà dopo la sosta pasquale con il primo turno di playoff, sabato 23/4 ore 21:15 al PalaCollegno contro Bea Chieri.

Collegno - Serravalle 82-68

Parziali (23-22, 46-36, 61-49)

Collegno: Corgnati 14, Tuninetto 18, Trovato 3, Poom 9, Giugno, Framarin 3, Brentin 4, Mortarino 23, Perotti ne, Utyiein 8, Sorge. Allenatore: Spanu. Assistenti: Roselli e Zamperin.

Serravalle: Billi 10, De Natale 7, Diop, Taverna 7, E. Tava 5, Campeggi, Sacco, Serafin 10, F. Tava 2, Pintus 18, Pavone 9. Allenatore: Gatti.

SETTORE GIOVANILE

L'Under 14 Silver perde a Pinerolo 75-68 e tra le mura amiche contro Carmagnola 57-73. Cade l'Under 19 Eccellenza a Casale (56-53), mentre l'Under 16 Gold annichilisce Crocetta (106-67). L'Under 14 Gold cade in casa con la 5 Pari (81-76), mentre vincono rispettivamente l'Under 13 Gold nel derby con Auxiulium ad Quintum (46-25), l'Under 15 Eccellenza contro Tortona (81-43), l'Under 17 Eccellenza contro la 5 pari (106-67) e l'Under 13 Silver contro Aosta (55-31).

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Mercoledì 13/4 ore 19:30 U13 Gold @ San Mauro

Mercoledì 13/4 U13 Silver vs Sisport

Giovedì 14/4 U17 Eccellenza vs Genova