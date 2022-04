Curling: gli azzurri invitati al Princess Auto Players Championship

Appena terminate le gare di Las Vegas gli azzurri Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simone Gonin sono volati a Toronto in Ontario indossando le maglie “Raspini” per onorare l’invito a partecipare al Princess Auto Players Championship , un Grand Slam al quale prendono parte le migliori 16 formazioni di club del ranking mondiale (il nostro team si trova attualmente al settimo posto).

Sono i primi italiani a partecipare ad un torneo di questo livello riservato all’elite del curling mondiale. Campione in carica del torneo lo scozzese Bruce Mouat che cercherà di ripetere il successo, ma dovrà vedersela con il neo Campione del Mondo Niklas Edin, con i vice campioni del mondo i canadesi del Team Brad Guhsue, con il nostro Team e con tante altre formazioni che lotteranno per una rivincita. Per tutti sarà necessario fare i conti con le energie psico-fisiche ancora disponibili al termine di questa lunghissima stagione dell’anno olimpico.

A meno di 48 ore dal termine delle gare di Las Vegas il Team Retornaz “Raspini” ha esordito sul ghiaccio canadese con il Team Edin soccombendo per 6 a 3 e restando il lotta fino all’ultimo end. L’evento prevede un format a tripla eliminazione diretta con le squadre che debbono evitare tre sconfitte per raggiungere i play off. Le gare proseguiranno fino a domenica ed, oggi, alle ore 22 in Italia, la sfida sarà con il Team canadese Brad Jacobs, Campione Olimpico a Sochi 2014 e vincitore di ben 7 Grand Slam.