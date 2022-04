Agil Igor Volley, il recap della settimana

U13, conquistata il biglietto per le Final Four

Agil Volley protagonista certa in un’altra Final Four. Questa settimana i complimenti vanno all’Under 13 di Gianni Zanelli che, vincendo anche al ritorno di quarto di finale contro Bellinzago (3-0) ottiene così il pass per andare a caccia del titolo territoriale. Le Igorine giocheranno domenica 24 aprile (luogo ancora da stabilire) contro Acqui Terme in semifinale e l’altra sfida sarà fra Sammaborgo e la vincente fra Alessandria e Valenza in programma il 13 aprile.





U12 6x6, vittoria ad Arona

Una bella vittoria per le Igorine di Gianni Zanelli: 1-2 a casa di Arona. «Stiamo lavorando tanto per imparare a essere ordinate in campo e ci siamo riuscite nel terzo set» ha detto l'allenatore.





Prima divisione, due vittorie su tre partite!

Settimana intensa per la Prima divisione di Alessia Callegari. Tre le partite disputate e due vittorie conquistate a coronamento di una buonissima seconda fase. Nello specifico: sconfitta 1-3 (26-28; 25-18; 22-25; 22-25) contro Volley Sale; vittoria 0-3 (16-25; 20-25, 14-25) contro Invorio e vittoria 1-3 (20-25; 21-25; 28-26; 20-25) contro Romagnano. «Ci dispiace per la sconfitta con il set perso ai vantaggi nella prima partita, - dice l’allenatrice – le altre sono state due belle vittorie, nell’ultima abbiamo messo in campo grinta e concentrazione, sfiorando anche il 3-0». La squadra ora attende il finale dagli altri gironi: potrebbero essere realtà i quarti di finale in caso la squadra sia classificata come migliore seconda.



Serie C, sconfitta con Cusio

Sconfitta casalinga per le Igorine di serie C: 0-3 (21-25; 22-25; 18-25) contro Cusio Sud Ovest Sport. Prossimo appuntamento a casa di Romagnano il 23 alle 20.30.