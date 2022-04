Cascina Capello Chieri, netta vittoria su Leinì

Tornano in campo le ragazze del Cascina Capello Chieri, dopo la giornata di riposo che il calendario proponeva, contro la formazione del Vol-Ley Accademy Leini attualmente posizionata nella parte bassa della classifica.

Coach Bernardinello schiera sul terreno di gioco il collaudato sestetto con Fradiante in palleggio e Ratto nella sua diagonale, Gauna e Gilè al centro, ali Lancieri e capitan Caretto, libero Mondino, risponde Coach Romano con Martire in palleggio, opposto a Andreotti, Guglielmetti e Giardina al centro e Patrasc-Martini in banda, libero Costanzo.