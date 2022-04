Bertram Derthona al fianco dell’Anffas di Tortona

A contribuire al successo di mercoledì è stato anche il sostegno del pubblico accorso al palazzetto di Casale Monferrato per assistere alla gara. Un supporto emotivo e vocale che coach Ramondino, al termine della partita, ha auspicato avere anche in occasione della partita di sabato.

Per consentire a tutti i tifosi di assistere a una gara significativa per la Bertram Derthona, la società, come di consueto, mette a disposizione il trasporto gratuito per raggiungere il PalaEnergica. La partenza è fissata alle ore 15 dal piazzale antistante il PalaCamagna di Tortona e le adesioni sono aperte anche ai ragazzi e alle famiglie dei settori giovanili di Bertram Derthona, Autosped Castelnuovo e Olympia Voghera.

Il Club, visto l’affetto e il grande numero di adesioni al trasporto ricevute nel corso della stagione, ha deciso di omaggiare i tifosi che decideranno di recarsi a Casale con il pullman di un esclusivo portachiavi con il logo DB realizzato dall’Anffas di Tortona.