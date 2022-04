Al via la ventiquattresima edizione della Colomba Fa Canestro

Sugli scudi per Collegno: Mancino (30), Milone (15) e Cora (11). Per il Cus in doppia cifra: Badariotti (12) e Marcia (10).

Partita combattuta nel primo quarto, poi Collegno dilaga senza troppi problemi nei secondi dieci minuti indirizzando il risultato finale a suo favore. Nel secondo tempo si gioca sul velluto grazie al vantaggio guadagnato nella prima frazione di gioco, con gli alti ritmi di Collegno che continuano a mettere in difficoltà il Cus in fase offensiva. Per gli amanti del basket: Mancino e Milone da tenere d'occhio.