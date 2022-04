Regional Day Torino, sono 11 gli atleti del Cuneo Volley convocati

Ieri pomeriggio a Torino, nell’ambito del programma di Qualificazione Nazionale per gli atleti del 2006 e 2007, si sono tenuti gli allenamenti gestiti dalla Referente Nazionale Monica Cresta, dai Collaboratori Nazionali Maurizio Menarini e Matteo Antenucci e dallo Staff di Qualificazione Regionale.



In campo sono scesi 22 atleti piemontesi del 2007, tra cui ben otto provenienti dal vivaio cuneese accompagnati dal Referente Alessandro Marino e coach Samanta Feula e 20 del 2006 tra cui tre biancoblù.



Segno che il Settore giovanile e la scuola di pallavolo cuneese si distinguono a livello regionale per il lavoro in palestra e la capacità di crescere giovani talenti della pallavolo maschile italiana.



Ecco i protagonisti:

2006

• ARNAUDO FILIPPO

• BELLANTI GIOVANNI

• PEANO GIORGIO

2007

• BASSO MARCO

• BERTONE ANDREA

• COSTANZO ALBERTO

• GILARDI GIOVANNI

• GIRAUDO FEDERICO

• MARINO FABRIZIO

• MIGLIETTI ELIA

• PELLEGRINO ALBERTO