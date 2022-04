MTS Ser campione provinciale Under 19 femminile!!

Ci voleva la giusta conclusione del percorso delle tigrotte santenesi che, in finale contro il Vol-ley Volpiano, si aggiudicano il titolo provinciale di Under 19 femminile. Al termine di una partita in cui dal secondo set Busso e compagne non hanno più concesso nulla alle avversarie dominando appieno 3 set su 4.

La manifestazione è stata ospitata in campo neutro presso il Palasport "Camusso" di Cumiana, in cui, potendo usufruire del 100% di capienza, c'è stata anche una buona affluenza di pubblico da parte di entrambe le formazioni. Avversario ostico quello che si trovano davanti le tigrotte santenesi, già incontrato due volte in campionato e in cui l'Mts Ser ha avuto la meglio in entrambe le occasioni, ma questa è una partita diversa...

Nel primo set sarà un po' per l'emozione dell'evento, il campo neutro, o tutta l'affluenza di pubblico, ma le ragazze di coach Cogliandro, partono col freno a mano tirato, commettendo qualche errore di troppo al servizio e dopo un inizio in parità, è il Volpiano a guadagnare punti aggiudicandosi la prima frazione per 25 a 20. Dal secondo set la storia cambia, si inizia a prendere le misure dalla linea dei 9 metri, mettendo in difficoltà la ricezione avversaria e rendendo il gioco delle avversarie abbastanza scontato. Cannizzaro e tutta la seconda linea fanno buona guardia, pronte a ricevere e difendere tutti i palloni che superano la metà campo. Marengo, distribuisce bene il gioco ai suoi attaccanti smarcandoli dal muro avversario. Girardi, Bertotto, Pomero e Busso non possono far altro che picchiare forte e andare a segno. A muro ci pensa invece Fustini che impedisce ai centrali del Volpiano, di trovare soddisfazione.

Ecco che a fine di tutte le ostilità capitan Busso è felice di alzare la coppa consegnata dal presidente provinciale, Marco Antonelli e dal consigliere Ariagno, che in un breve discorso finale, sottolineano quanto sia importante il movimento giovanile nel nostro sport e quanto può essere bello poter vedere un palazzetto, come quello di Cumiana, con tanto pubblico a tifare.

Così per la prima volta in 25 anni Pallavolo Santena vince un titolo provinciale giovanile, dimostrando che con il lavoro di squadra, fatto non solo di brave e volenterose giocatrici, ma anche di allenatori, preparatori dirigenti e grandi sostenitori, si possono ottenere grandi risultati...Pallavolo Santena può dire di avere appena iniziato!!!!

Lo step successivo ora saranno i regionali, di cui si attendono dettagli nei prossimi giorni.