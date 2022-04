Curling: nel Grand Slam il Team Gushue supera il Team Retornaz

Gli atleti hanno dichiarato di essere parzialmente soddisfatti del livello di gioco, sono bastati dei piccoli errori per non riuscire a capovolgere il risultato finale. Il Team Retornaz è così retrocesso nel gruppo C e domani dovrà necessariamente superare Glenn Howard dell’Ontario per rimanere in gara. Il turno preliminare a eliminazione diretta è composto da tre gironi: A, B e C. Le squadre devono vincere tre partite per qualificarsi ai playoff. Ogni sconfitta porta una squadra a un girone inferiore fino a quando non perde tre partite ed è fuori dal torneo.

Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simone Gonin scenderanno sul ghiaccio alle ore 16 italiane contro uno dei team più decorati del panorama mondiale. Glenn Howard ha quasi 60 anni, ha conquistato 4 titoli mondiali, 17 dell’Ontario ed ha vinto 16 Grand Slam.