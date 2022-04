ViViBanca Torino, domani al via i playout contro Savigliano

Comincia la terza parte della stagione in casa ViViBanca Torino, quella di cui si sarebbe fatto volentieri a meno ma che ora va giocata al massimo per raggiungere l'obiettivo stagione della salvezza.

Iniziano infatti domani (PalaCupole, ore 18) i play-out per la formazione parellina che dovrà affrontare Monge Gerbaudo Savigliano al meglio delle tre sfide per meritarsi la conferma nella prossima Serie A3.

Psicologicamente non sarà facile, vista la sconfitta subita domenica scorsa proprio a Savigliano, che ha condannato i biancorossoblu a questa appendice di stagione. Non bisognerà pensare a quella partita ma nemmeno al fatto di aver chiuso la regular season davanti ai cuneesi.

Si ripartirà infatti nelle stesse condizioni e sarà importante gestire al meglio le emozioni in una doppia o tripla sfida che si preannuncia molto equilibrata.