Derthona: penultimo impegno casalingo contro Varese

I bianconeri sono reduci dalle vittorie contro Cremona e Brescia, che hanno consolidato la quarta posizione in classifica e si apprestano ad affrontare Varese, una squadra che «ha grande capacità di giocare ad alto ritmo e si presenta con un assetto particolare, con lunghi dinamici come Sorokas e Sander-Vene capaci di giocare sia fronte sia spalle a canestro e di passare bene la palla – esordisce coach Marco Ramondino -. La Openjobmetis ha poi esterni come Keene, Beane e Woldetensae bravi a fare canestro da fuori e un playmaker come Giovanni De Nicolao che ha assunto un ruolo importante nella seconda parte di stagione. La loro struttura di squadra è funzionale, inoltre la Openjobmetis è prima per rimbalzi d’attacco nel campionato a dispetto della taglia fisica in quanto il dinamismo dei suoi giocatori toglie punti di riferimento agli avversari».