JBM, inizia a Chiusi la Fase a Orologio

Inizia l’avventura nella Fase a Orologio per la Novipiù JB Monferrato che domani , con palla a due alle 18 , è attesa sul parquet dell’Estra Forum per affrontare l’ Umana Chiusi .

GLI AVVERSARI

La squadra toscana ha chiuso il Girone Rosso di Serie A2 al quarto posto con un record di 16 vittorie e 10 sconfitte. Miglior realizzatore della squadra di coach Giovanni Bassi è Jeremiah Wilson che viaggia a 18.1 e 10.0 rimbalzi di media. Il secondo straniero è Lester Medford che è anche il secondo miglior realizzatore dei suoi con 16.1 punti a partita. Tra gli italiani, occhi puntati sull’esperienza di Bernardo Musso (11.2 punti) e Andrea Ancellotti (6.6).

DICHIARAZIONI

Stefano Comazzi (Ass. Allenatore): «Sabato incontriamo Chiusi, che si è resa protagonista di un grandissimo campionato nel Girone Rosso. Hanno un organico completo e di talento, con Medford e Wilson che sono i principali punti di riferimento e hanno italiani di esperienza come Ancellotti e Musso. Sarà una sfida che ci impegnerà molto: noi siamo alla ricerca del pass per i play-off e la prima occasione sarà questa. Dovremo farci trovare pronti».

Alvise Sarto (Guardia JB Monferrato): «Domani inizia la nostra Fase a Orologio ed inizia in trasferta a Chiusi. Loro sono un’ottima squadra, che ha chiuso meritatamente al quarto posto in classifica la prima fase. Hanno due ottimi stranieri, Wilson e Medford, e puntano sulla grande esperienza di Bernardo Musso. Noi dovremo giocare la nostra pallacanestro cercando di limitare le palle perse».

INFO UTILI

Si gioca sabato 16 aprile, con palla a due alle ore 18, agli ordini dei signori Daniele Foti, Gianfranco Ciaglia e Pasquale Pecorella. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook, Instagram e Twitter di JB Monferrato. La gara sarà in diretta in streaming su LNP PASS.