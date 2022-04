Moncalieri Basketball: 24esima Colomba fa Canestro, Day 2

Partita dalla partenza sprint per Moncalieri che nel quarto iniziale rompe subito il ghiaccio ai danni di Area Pro 2020. Tra recuperi e contropiedi la partita ha già un padrone dopo i primi 20 minuti. Ma Area Pro non ci sta, stringe i denti in difesa e mette canestri importanti che obbligano coach mosso al timeout. La lunga panchina a disposizione della squadra di casa permette di mantenere la lucidità e forze per tenere a distanza gli ospiti, all'intervallo il punteggio recita 43-26 per Moncalieri. Anche dopo la pausa Area Pro non molla l'osso e aumenta il ritmo portandosi fino al - 9 cercando il più possibile di restare in partita, ma i gialloblù sotto canestro fanno la voce grossa e riescono a smantellare il tentativo di recupero assicurandosi la loro prima vittoria del torneo

Il Rovere Pall. Moncalieri - Area Pro 2020 90-58

Parziali (23-6, 43-26, 66-45)

Pall. Moncalieri: Bosio M. 7, Panata 5, Dabbene 10, Bosio S. 4, Lunardi 12, Tiengo 10, Spanu 4, Lachello 2, Ficetti 16, Zanoni 6, Do 3, Battaglio 11. All. Mosso, Ass. Sciannimanico, Ass. Trovato, Prep. Manavella.

Area Pro 2020: Cianci 2, De Marta Moriondo 2, Poretti 4, Iacomuzzi 10, Bertinetto R. 13, Wu 2, Bertinetto F. 13, Ferraris 12, Di Giulio. All. Persico, Ass. Lenzi.

--------------------------

Collegno Basket - Olimpia Milano

La seconda partita di giornata vede avversarie Collegno Basket e Olimpia Milano. Dopo la vittoria di ieri sera Collegno entra rapidamente in partita, ma i meneghini non si fanno attendere a lungo. La partita è bella re egala emozioni da una parte all'altra del campo, con Collegno che guida dopo i primo 10' e con Milano che prende il timone a ridosso dell'intervallo. La spallata definitiva arriva a 15' dal termine con l'Olimpia che va avanti di 10 e mette alle strette Collegno che fatica a costruire tiri puliti. Collegno perde un po' lucidità e non riesce a ricucire il gap creato da Milano che si aggiudica meritatamente il match 66 82.

Collegno Basket - Olimpia Milano 66-82

Parziali (20-18, 39-41, 53-64)

Collegno Basket: Balocco 2, Bisognami, Milone 15, Baima, Ghiurca, Zanirato, Mancino 38, Masola 11, Cora, Esposito, Buemi, Menegon. All. Leccia, Ass. Ragni, Garofalo.

Olimpia Milano: Maurovic, Chauvean 2, Fabbris, Ude 4, Cattaneo 15, Gardenghi 6, Crespi 9, Uccellini, Germani 13, Infante 14, Gualdi, Momesso 19. All. Zaccardini, Ass. Badiali.

----------------------

Area Pro 2020 - Pallacanestro Marostica

Parte forte all'esordio la Pallacanestro Marostica che fin dai primi minuti si impone su Area Pro 2020, il fisico e i centimetri fanno la differenza e i nuovi entrati creano subito un taglio netto alla partita il punteggio all'intervallo 23-54, la seconda metà di partita Area Pro risponde con il cuore senza mai mollare ma la fatica si fa sentire punteggio finale 65 88.

Area Pro 2020 - Pallacanestro Marostica 65-88

Parziali (14-29, 25-54, 47-77)

Area Pro 2020: Cianci 4, De Marta 4, Moriondo, Poretti 1, Iacomuzzi 3, Bertinetto R. 4, Wu 1, Bertinetto F. 15, Ferraris 27, Di Giulio. All. Persico, Ass. Lenzi.

Pallacanestro Marostica: Lando, Zolin 19, Mattuzzi 16, Dalla Valle 8, De Vei, Pedon 8, Zagolin 2, Pegoraro 3, Nicolli, Azzolin 14, Trombin 18. All. Mancinelli Ass. Gasperini.

-------------------------

Il Rovere Pall. Moncalieri - Cus Torino

Moncalieri fa due su due. Anche contro il Cus i ragazzi di coach Mosso e Sciannimanico conducono dall’inizio alla fine, grazie alle ottime prestazioni di Ficetti, Battaglio, Detton e Lunardi. Il Cus prova a reagire Iammarone e Marcia, ma i gialloblù sono abili nel gestire il vantaggio accumulato all’intervallo.

Il Rovere Pall. Moncalieri - Cus Torino 71-62

Parziali (18-11, 40-25, 58-40)

Pall. Moncalieri: Bosio M. 5, Panata 2, Dabbene, Bosio S. 4, Lunardi 7, Tiengo 3, Lachello 6, Ficetti 16, Risso 1, Zanoni, Battaglio 16, Dettoni 11. All. Mosso, Ass. Sciannimanico, Ass. Trovato, Prep. Manavella.

Cus Torino: Iammarrone 11, Ventigeno 9, Badariotti 5, Boeris, Milano, Lastella 5, Marcia 17, Paolotti 7, Tonon 8, Gnapi Bla, De Cesare. All. Italia, Ass. Petruzzi, Ass. Cambiotti.

---------------------

Olimpia Milano - Pallacanestro Marostica

Partita a senso unico dall'inizio alla fine. Milano si impone fin dall'inizio, riuscendo a mandare a referto tutta la squadra. Per Marostica, invece, nessun giocatore in doppia cifra.

Olimpia Milano - Pallacanestro Marostica 130-37

Parziali (42-15, 69-24, 95-31)

Olimpia Milano: Maurovic 10, Fabbris 2, Ude 10, Cattaneo 17, Nebuoni 4, Del Prete 7, Gardenghi 11, Crespi 18, Germani 12, Infante 14, Gualdi 4, Momesso 22. All. Zaccardini, Ass. Baldini.

Pallacanestro Marostica: Lando, Zolin 5, Mattuazzi, Dalla Valle 9, De Vei, Pedon 7, Zagolin, Pegoraro 5, Nicolli, Azzolin 5, Trombini 6. All. Mancinelli Ass. Gasperini.