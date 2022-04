Derthona: ancora disponibili biglietti per la gara contro Varese

Poche ore alla palla a due della gara contro la Openjobmetis Varese , penultima gara casalinga della regular season della Bertram Derthona. La società comunica che sono ancora in vendita i biglietti per assistere alla partita, acquistabili sia nella sede di Via San Marziano 4 dalle 9.30 alle 12.30 sia sul sito di Vivaticket al link o in uno dei punti vendita presenti sul territorio sia al PalaEnergica Paolo Ferraris.

I punti vendita Vivaticket più vicini si trovano a Casale Monferrato (Sassone Viaggi by Stat) e quattro punti vendita nel territorio di Alessandria (L’Oblò, sito a Spinetta Marengo, Tabaccheria Bar Nervi, Tabaccheria Malagrino e Tabaccheria Rovereto). La biglietteria al palazzetto di Casale sarà aperta a partire dalle ore 16 (90 minuti prima della palla a due), mentre i cancelli apriranno al pubblico alle ore 16.15. Sono disponibili tagliandi in tutti i settori del PalaEnergica. Di seguito i prezzi interi e ridotti (per Under 18 e Over 65) dei vari settori del palazzetto:

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre Bianconero 55 € 40 € Parterre Laterale 40 € 25 € Tribune 35 € 25 € Curva Sud 20 € 15 € Curva Nord Derthona 10 € 8 €

Per ogni ulteriore informazione sui biglietti è possibile contattare la società telefonicamente al numero 01311953689 oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it negli orari di apertura al pubblico della mattinata di oggi.