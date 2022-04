Curling: sconfitta nel Grand Slam contro il Team canadese di Glenn Howard

La sconfitta di ieri sera con il Team canadese di Glenn Howard per 6-2 con tre sassi subiti all’ultimo end sancisce l’uscita dal Grand Slam “Princess Auto Players” ed il termine di questa lunghissima stagione sportiva.

Quest’ultimo risultato non oscura il grande anno del Team con la conquista della medaglia di bronzo europea a Lillehammer nel dicembre scorso, la successiva qualificazione olimpica e lo storico risultato di Las Vegas con il terzo gradino del podio ai Campionati del Mondo. Adesso un meritato riposo per Joel Retornaz, Sebastiano Arman e Simone Gonin, mentre Amos Mosaner insieme a Stefania Constantini saranno impegnati a Ginevra dal 22 al 29 Aprile per disputare il Campionato del Mondo di Doppio Misto.