BEA Chieri: Memorial Caparelli, tre giorni di basket e solidarietà

Lo sport incontra la solidarietà in tre giorni di basket, giochi e divertimento. Lo scorso fine settimana è andata in scena la quarta edizione del Memorial Caparelli. Organizzato da BEA Chieri, principale società di pallacanestro del Chierese, il torneo ha coinvolto club e ragazzi da tutto il Piemonte, scesi in campo nei palasport di Chieri, Trofarello e Cambiano.

La formula di quest’anno, ampliata rispetto al passato, prevedeva un girone interamente dedicato al settore femminile (categoria Esordienti, classe 2010), vinto dalle Leoparde di BEA. Hanno partecipato anche due gruppi delle moncalieresi di Kangaroos e Lapolismile Torino.

Doppio girone per gli Esordienti 2010 maschili, con la partecipazione di Lettera 22 Ivrea, Pallacanestro Pancalieri, Cus Torino, Polisportiva Gandhi Torino e Novara Basket, oltre ai primi classificati 5 Pari Torino (girone “Silver”) e BEA Chieri (girone “Gold”), presente con un gruppo in ciascun girone. Sabato la Leopardi Easter Cup ha chiuso l’iniziativa: una giornata di giochi e partite per la categoria Aquilotti (classe 2011-12-13).

Il torneo è in memoria di Francesca Caparelli, atleta della scuola minibasket BEA di Santena, classe 2003, mancata prematuramente a giugno 2018. Già programmata per lo scorso dicembre, la quarta edizione è stata rinviata per via della pandemia e recuperata ora.