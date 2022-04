Cuneo Volley scelto da ITsGOOD quale eccellenza territoriale

Una nuova collaborazione per il Club di pallavolo maschile della Città di Cuneo, la famiglia Giordana allarga il proprio sostegno e sceglie il mondo Cuneo Volley come eccellenza territoriale da inserire tra i migliori prodotti di ITsGOOD , importante realtà imprenditoriale che promuove il Made in Piemonte a tavola, pensata e fondata da Adriano Giordana.

«Impegno e dedizione per portare ogni giorno genuinità e qualità sulla tavola dei cuneesi, piemontesi, italiani e non solo. Siamo sostenitori della cucina genuina e della qualità accessibile, un'idea che promuove l'eccellenza enogastronomica del Piemonte, in particolare della provincia di Cuneo, terra magnifica e fiera, dalle colline di Langhe, Roero e Monferrato, dichiarate Patrimonio dell’Umanità, alle vallate montane custodi di antiche tradizioni. Con la stessa determinazione scegliamo di promuovere e supportare il Cuneo Volley, quale eccellenza piemontese» - l’Amministratore delegato Adriano Giordana.

ITsGOOD non è semplicemente un portale, ma un paniere da cui servirsi per portare sulle vostre tavole, oltre a selezionati prodotti enogastronomici della regione Piemonte, emozioni e suggestioni, capaci di dare valore aggiunto a ogni pasto. Come fa un buon vino, per intenderci. Come il logo che caratterizza l’azienda, con pochi tratti ma incisivi, ITsGOOD ridisegna la cartina del mangiare made in Piemonte, augurando alle famiglie italiane di non perdere mai il gusto di stare bene insieme. I prodotti che entrano a far parte del mondo ITsGOOD devono rispondere ai principi di integrità, unione, tradizione, piemontesità e innovazione.