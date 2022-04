Akronos Moncalieri: Sassari vince anche gara 2

Non bastano cuore e grinta all’ Akronos per riportare in parità la serie contro la Dinamo Sassari . Le isolane conquistano anche gara 2 a Moncalieri, grazie a un’altra sontuosa prestazione di Jessica Shepard, autrice di 72 punti in due partite che significano salvezza per Sassari.

Moncalieri prova ad arginarla in tutti i modi, ma già nei primi minuti l’americana porta sul 7-0 la Dinamo. L’Akronos risponde con la solita Vanloo (17 punti, 7 rimbalzi e 8 assist) e con il duo Miletic-Giacomelli che sono tra le ultime ad arrendersi. Dopo 10’ il risultato dice Moncalieri 18, Sassari 23. È nel secondo quarto che la Dinamo piazza il break decisivo, con Pertile e Orazzo che danno man forte a Shepard in fase offensiva. Vanloo prova a riavvicinare le Lunette con una tripla delle sue, ma Orazzo è in serata di grazia e porta le ospiti all’intervallo con un cuscinetto di 15 punti (32-47).

Alla ripresa Moncalieri scende in campo con un volto nuovo e mettendo sul banco ogni sua carta. In difesa il nemico pubblico è ovviamente Shepard, ma la squadra di coach Terzolo sembra aver trovato una quadratura. Salgono quindi in cattedra Pertile e Orazzo, mentre dall’altra parte l’Akronos possesso dopo possesso prova a rifarsi sotto, fino al 56-66 a 2’ dalla fine del quarto grazie a Giacomelli e Reggiani. Ci pensa Skoric a riportare Sassari sul +14 alla penultima sirena. L’assalto finale di Moncalieri non si fa attendere, ma arriva solo al -9 a metà quarto. Sassari non si spaventa e con Moroni trova una tripla importantissima. Nel finale le gialloblù non riescono più a riavvicinarsi, con la testa probabilmente già a Broni per il secondo (e decisivo) turno di playout. La permanenza nella massima serie passa infatti da lì. Nell’altra serie playout Faenza si impone 2-0. Gara 1 martedì 26 aprile a Broni, gara 2 il 30 a Moncalieri.

Akronos Libertas Moncalieri - Dinamo Sassari 71-82

Parziali (18-23, 32-47, 57-71, 71-82)

Akronos Libertas Moncalieri: Toffolo 4, Cordola* 2, Landi* 9, Reggiani 4, Berrad n.e., Landi, Katshitshi 6, Ruzickova* 6, Miletic* 11, Jakpa n.e., Giacomelli 12, Vanloo* 17. Allenatore Terzolo

Dinamo Sassari: Fara n.e, Orazzo* 14, Dell'olio 2, Moroni* 12, Arioli n.e., Patanè n.e., Scanu n.e., Vintsilaiou* 6, Skoric* 9, Shepard* 28, Pertile 11. Allenatore Restivo