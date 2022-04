Derthona: pullman per Bologna organizzato dai tifosi

Prestigioso appuntamento di campionato per la Bertram Derthona , di scena venerdì 22 aprile alle ore 21 alla Segafredo Arena contro i campioni d’Italia della Virtus Segafredo Bologna . La sfida è valida per la 28° giornata della Serie A 2021/22.

I tifosi bianconeri, per sostenere la squadra in questa importante gara nel rush finale della stagione, organizzano un pullman per raggiungere il palazzetto, con partenza fissata alle ore 16 dal piazzale antistante il PalaCamagna di Tortona.

Il trasporto, andata-ritorno in giornata al costo di 20 euro, verrà prenotato e attivato esclusivamente al raggiungimento di almeno 30 adesioni. Il termine ultimo per aderire a questa iniziativa è la giornata di domani, mercoledì 20 aprile, entro e non oltre le ore 17. Il numero di riferimento per riservare il proprio posto sul pullman è 333 6501456. La società comunicherà nelle prossime ore il costo del biglietto per assistere alla gara contro la Virtus Segafredo Bologna. Per ogni ulteriore informazione sui tagliandi è possibile contattare Bertram Derthona telefonicamente al numero 0131 1953689 oppure inviando una mail a segreteria@derthonabasket.it.