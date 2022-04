LRB: la C Silver in finale contro 5 Pari

Ci siamo! Sabato inizia la finale della Serie C Silver , in cui Langhe Roero affronterà la 5 Pari Torino . In una serie al meglio delle 5 partite i ragazzi di coach Siragusa cercheranno di chiudere con il sorriso una stagione che li ha visti ai vertici del campionato fino alle battute conclusive.

Il primo atto sarà sabato alle 18:15 al Palasport di Bra, dove si tornerà anche per Gara 2 (30 aprile ore 18:15). Invece Gara 3 sarà a Torino il 7 maggio alle 21. In forse, Gara 4 e Gara 5, se si renderanno necessarie. La prima in data 14 maggio (ore 21, Torino), la seconda a Bra il 21 maggio (ore 18:15).

Chi tra le due pretendenti riuscirà a prevalere conquisterà la promozione in C Gold. Il palasport sarà al 100% della capienza e per partecipare alla sfida le modalità sono sempre le stesse della stagione regolare, con prevendita attiva online su Liveticket e la possibilità di acquistare i tagliando al palazzetto prima della gara. Seguiranno indicazioni più approfondite in settimana sugli orari di apertura dei cancelli.