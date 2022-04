Gators, il recap della settimana

SERIE D

CARMAGNOLA - VM SERVICE GATORS 69-58

Parziali: 24-11, 42-27, 56-40 VM SERVICE Gators: Marengo 16, Bianco 2, Testa 7, Cerutti 13, Nicola S. 4, Nicola A. 7, Fissore n.e., Botto 1, Bertaina 6, Varallo 2, Paschetta. All. Mondino

Carmagnola: Poggio 8, Milone 20, Mammola 11, Giustetto 8,Fuso 12, Masola 4, Mudadu 1, Porello, Gili A. 5, Milanesio. All. Gili

I Gators affrontano in trasferta, nel turno infrasettimanale, la temibile formazione di Carmagnola.

I padroni di casa sono tra i favoriti per la promozione in serie C, mentre i biancoverdi, purtroppo, continuano con la serie di infortuni, che colpiscono anche i giovani: oltre ai lungodegenti Fissore, Nasari e Zuccarelli, si aggiungono infatti anche i forfait di Fantini, Arneodo, Robasto, Stima e Davicco.

Coach Mondino convoca il senior Botto, al rientro dopo un periodo ai box, e fa esordire due giovani: Alessio Varallo classe 2005 e Fabrizio Paschetta classe 2003.

Gli ospiti iniziano con il piede giusto, ma dopo pochi minuti l'attacco si inceppa e Milone e compagni iniziano a segnare canestri dalla lunga distanza a ripetizione. Durante il primo quarto si crea il gap nel punteggio, che si manterrà pressoché costante per tutto l'arco della partita.

Nel secondo quarto, cominciano i cambi e i giovani della cantera Gators Bianco e Bertaina hanno l'opportunità di giocare minuti importanti, dando il loro contributo con alcuni pregevoli canestri.

In questo periodo, si mette in luce anche il giovane Andrea Nicola, sempre più partecipe e ben inserito nella rosa. Il secondo quarto si chiude 42-27 a favore di Carmagnola.

Al rientro dalla pausa lunga, i Gators, con ottime iniziative, si portano a -9 nel punteggio, ma Fuso risponde immediatamente, segnando 5 punti consecutivi e bloccando sul nascere le speranze di rimonta degli ospiti. Nonostante i 15 punti di svantaggio, gli alligatori lottano fino alla fine e il giovane Varallo si prende la soddisfazione di segnare il suo primo canestro al suo esordio in serie D.

I ragazzi di Coach Mondino hanno disputato una partita gagliarda, al di là del risultato finale, e la società può comunque essere soddisfatta della prestazione e dell'intensità messa in campo da tutti i giocatori a disposizione.

Prossimo incontro: Domenica 24/04/2022 ore 18.30, VM SERVICE Gators - Beinasco (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti 9 - SAVIGLIANO (CN)). U19 GOLD VM SERVICE GATORS - SAN MAURO T.SE 63-48

Parziali: 16-9, 15-11, 10-6, 22-22 VM SERVICE Gators: Arneodo 15, Nicola S. 6, Nicola A. 14, Davicco 2, Roano 2, Fantini 15, Stima 7, Paschetta 2. All. Sabatino

San Mauro T.se: Bena 3, Vidotto, Maicu, Nigra 9, Lagna 3, Ciappa, Berruti 17, Grandini 6, Marcolin 10, D'Aloia, Della Valle. All. Drago In formazione fortemente rimaneggiata, solo otto gli effettivi a referto per coach Sabatino, i Gators under 19 ospitano, tra le mura amiche del palazzetto di Cavallermaggiore, la squadra di San Mauro Torinese, capolista del girone di questa seconda fase chiamata "Coppa".

Dopo un parziale di 4 a 0 per gli ospiti, i Gators iniziano quella che probabilmente può essere considerata la miglior partita disputata in questa stagione: grande attenzione difensiva, ottime combinazioni offensive spesso concretizzate e, soprattutto, quella voglia e quella energia che sono state latitanti in altre occasioni. Un Fantini (15) in grande spolvero in fase realizzativa buca la retina con il primo canestro dei biancoverdi che prendono il comando della gara senza lasciarlo più fino alla fine.

Il primo tempo si chiude con un punteggio di 31 a 20. Unica nota negativa della partita i troppi falli fatti, conditi da un arbitraggio forse non troppo attento. Questa situazione "costringe" i Gators a scegliere una difesa 2-3 nella quale gli avversari si impantanano spesso facendo collezione di palle perse e lasciando campo aperto agli alligatori.

Così la partita scivola verso una bella vittoria per i padroni di casa. Vittoria che è un passo importante per agganciare la capolista e staccare le inseguitrici per i primi due piazzamenti del girone che valgono le final four di Coppa. Una menzione d'obbligo a Paschetta (2) autore di una prestazione di immensa generosità.

Prossimo incontro: Giovedì 28/04/2022 ore 19.45, Vittoria Torino- VM SERVICE Gators (Palestra - Via Reiss Romoli, 47 - TORINO- (TO)) U15 GOLD GRUGLIASCO - ABC SERVIZI GATORS 74-85

Parziali: 17-16, 21-19, 7-25, 29-25 ABC SERVIZI Gators: Inaudi, Alessio 4, Varallo 20, Baretta 6, Truscelli, Barra 21, Marcellino 7, Mori 12, Bertaina 15. All. Biglia

Grugliasco: Masola 3, Recchino, Faleschini 4, Macri’, Panarelli 2, Gasparini, Nigro 19, Deceglie 7, Mancino 23, Duo’ 4, Garino 1, Ciobanu 11. All. Mastrorilli

Importante vittoria a Grugliasco per la formazione under 15 che consolida il primo posto conquistato nella fase Top.

Varallo e compagni si presentano in 9 causa alcuni forfait dell'ultimo minuto, ma coscienti di potersela giocare bene fino alla fine.

Inizio però è totalmente in mano ai padroni di casa che puniscono la difesa ospite un po’ addormentata. Per tutto il primo tempo troppe disattenzioni consentono ai torinesi di correre in contropiede e catturare rimbalzi offensivi con tanti secondi tiri. Nel terzo quarto, quando le forze di solito calano, escono le qualità e il bel gioco degli alligatori: la difesa concede pochissimo e il contropiede diventa l’arma che usano per portarsi avanti fino a 18 lunghezze.

Ultimi dieci minuti dove la partita continua ad essere gestita bene nonostante, verso la fine, i biancoverdi subiscano il pressing dei padroni di casa che provano, senza mai riuscirci, a ricucire il gap.

Nonostante le vacanze pasquali alle porte il gruppo non riposerà perché prenderà parte alle Easter Cup organizzata da Granda College Cuneo insieme a formazioni provenienti da tutta Italia.

Prossimo incontro: Domenica 24/04/2022 ore 15.00, Alfieri Torino - ABC SERVIZI Gators (Palestra - Via Fossano, 8 - TORINO (TO)) U14 ELITE SERRAVALLE - GATORS 42-83

Parziali: 15-22, 26-46, 36-60 Gators: Mondino 2, Inaudi 8, Graziano, Ambrogio 2, Barra 42, Bertaina 19, Bosio, Crosetto 2, Massa, Paonne 6, Botta 2. All. Toselli, Ass. Racca

Serravalle: Pellicanò 8, Cambiaso 4, Poggio 8, Gilli 11, Miglietta 5, Velkov, Monti, Tirelli 1, Yally 5. All. Gilli, Ass. Benassi

Altra trasferta in terra alessandrina per i ragazzi dell’U14 che, dopo la bella partita a Tortona, spadroneggiano anche a Serravalle imponendosi con ampio margine sui padroni di casa e facendo valere un maggior tasso tecnico ed una difesa maggiormente organizzata.

Permane tuttavia, come già rilevato nelle ultime uscite, una lentezza iniziale a prendere in mano le redini del gioco: il primo quarto vede gli alligatori concedere troppo ai locali che restano tranquillamente in scia trovando canestri gentilmente regalati dai bianco-verdi.

La musica comincia però a cambiare a partire dal secondo periodo quando, una difesa più alta e soluzioni veloci sulle ripartenze, permettono ai Gators di allungare nel punteggio portando il divario tra le due squadre ad un livello tale da non destare più preoccupazioni per l'esito della contesa.

Non c’è però ancora soddisfazione sulla panchina degli alligatori che vogliono incrementare ulteriormente il divario ed entrano in campo molto concentrati per giocare gli ultimi due periodi: una difesa attentissima e collaborazioni offensive molto veloci permettono di scavare il gap che a fine partita sarà di oltre 40 punti.

Sale decisamente di tono il gioco di Barra che, ben coadiuvato dai compagni, in particolare con una serie di dai-e-vai con Inaudi, riesce a trovare il fondo della retina con una continuità impressionante che gli permetterà a fine partita di vedere sul tabellino, alla voce punti segnati, un 42, tanto quanto sono stati i punti segnati dalla squadra avversaria.

«Stiamo continuando a fare bene e stiamo trovando continuità di rendimento soprattutto negli allenamenti dove i ragazzi mettono molto impegno e i risultati si vedono durante le partite. Siamo a punteggio pieno in questa fase del girone Coppa. Il primo obiettivo è quello di arrivare a mantenere l’imbattibilità per riuscire ad ottenere il vantaggio del fattore campo nella fase finale che si giocherà a fine maggio: per questo, dopo le vacanze pasquali, metteremo la massima attenzione nel preparare le prossime insidiose trasferte che ci vedranno impegnati a Saluzzo e Piossasco».

Prossimo incontro: Sabato 23/04/2022 alle ore 17.30, Saluzzo – Gators (Palazzetto dello Sport - Via della Croce, 57/C SALUZZO (CN)). U13F CIRIANNI DECORAZIONI LADY GATORS - LAPOLISMILE 27-84

Parziali: 2-26, 11-15, 5-24, 9-19 CIRIANNI DECORAZIONI Lady Gators: Marchisio 3, Tuninetti, Rolfo, Spertino, Chiapello, Torello 2, Gianoglio 2, Fea, Saar, Casasole 8, Conti 12, Dotta. All. Sabatino

Lapolismile: Calvi 2, Allara 6, Fratamico 17, Brena 13, Franzino, Fazzone, Gilardi, Goffi 6, Bifano 16, Malavasi, Varese 6, Andretta 13. All. Salvemini

Nel posticipo di lunedì le giovani Lady Gators under13 ospitano la capolista del girone, la Lapolismile di Torino. Le ospiti sono una formazione di notevole profilo tecnico e fisico, probabilmente la più forte del Piemonte. Il match si presenta quindi come un test difficile per le giovani ladies che nelle prime battute subiscono il ritmo, la velocità e la precisione nell'esecuzione delle avversarie. Il primo quarto segna un parziale severo di 26 a 2 per le viaggianti.

Il secondo quarto si gioca con maggiore spensieratezza per le bianco verdi, con Tuninetti come al solito generosa su entrambi i lati del campo, ben coadiuvata da Conti (12) e Casasole (8) che provano con determinazione a vendere cara la pelle limitando le avversarie: questo parziale segna 11-15 che, visti i valori in campo, é un risultato più che soddisfacente.

Nel secondo tempo si sarebbe potuto fare sicuramente meglio almeno in termini realizzativi per via di numerosi errori su tiri non contestati cui è mancata precisione e soprattutto un po' di serenità nell'eseguirli.

«Una prova che, tutto sommato, può essere considerata positiva perché questo tipo di gare inconsapevolmente fa crescere. Forse è mancata, specialmente in alcuni elementi, la giusta energia mentale per poter esprimere il proprio potenziale, ma le ragazze sono in un'età di forte cambiamento e maturazione. Su questi aspetti lavoreremo e le partite "difficili", dove l'avversario ti sprona a dare il 100% sono fondamentali per la crescita, sul campo e fuori dal campo» le parole di coach Sabatino al termine della gara. U12 ALPICAR GATORS 2010 - FARIGLIANO 70-33

Parziali: 20-8, 13-12, 20-4, 17-9 ALPICAR Gators: Abbà, Grezda 6, Amato 8, Abello 16, Bergese, Fresia 15, Biga, Birolo 10, Magliano 13, Allemandi, Foti, Givo 4. All. Toselli, Ass. Racca

Farigliano: Cillario 6, Manfredi 2, Massano 9, Porro 10, Revelli 3, Cerato 2, Musso, Tedesco, Livadaru, Carotti 2. All. Giachello