Chieri '76: Armini, Bosio, Mazzaro e Perinelli convocate in nazionale

Il collegiale inizierà domani, mercoledì 20 aprile, e proseguirà fino al 29 aprile. Si terrà al Palazzo Wanny di Firenze. A questo primo gruppo, che comprende atlete sia Seniores sia dell’Under 21 femminile, si aggiungeranno prossimamente le giocatrici che termineranno l’attività con i rispettivi club. La nazionale lavorerà a Firenze per tutto il mese di maggio, fino alla partenza per la prima settimana della Volleyball Nations League, durante la quale l’Italia sarà impegnata in Turchia, ad Ankara, dal 31 maggio al 5 giugno.