La JBM riceve San Severo

GLI AVVERSARI

La squadra pugliese ha chiuso il Girone Rosso all’ottavo posto in classifica con 13 vittorie e 13 sconfitte ed reduce dalla vittoria nella prima giornata di fase a Orologio con il punteggio di 95-80 contro l’Urania Milano.

Miglior realizzatore della squadra di coach Luca Bechi è Ty Sabin, che segna 21.6 punti di media a partita. Secondo miglior realizzatore è Lorenzo Tortù, che viaggia a 13.9 punti e 4.1 rimbalzi di media.

Il roster completo

DICHIARAZIONI

Stefano Comazzi (Ass. Allenatore): «Domani (mercoledì, ndr) affrontiamo San Severo, che possiamo dire con certezza di essere stata la rivelazione del Girone Rosso e si sono resi protagonisti di un campionato eccezionale. Sono una squadra che gioca con una grandissima energia, hanno un nucleo giovane, ma con dei protagonisti importanti, come Ty Sabin che è in corsa per l’MVP del campionato e Dalton Pepper che forma con lui una coppia molto temibile. Noi dovremo farci trovare pronti a controbattere il loro livello di energia, che sarà la chiave della partita. Sappiamo che è sempre una partita che ci distanzia dai play-off e vogliamo cogliere questo successo il prima possibile».

Pendarvis Williams (Guardia JB Monferrato): «La partita contro San Severo è una sfida fondamentale per la nostra stagione. Loro sono una squadra che ha fatto molto bene nella prima fase e che ha in Sabin il principale punto di riferimento offensivo. Noi però giocheremo in casa e vogliamo far valere il fattore campo, giocando la nostra pallacanestro per portare a casa la vittoria».

INFO UTILI – Si gioca mercoledì 20 aprile, con palla a due alle ore 20.30, agli ordini dei signori Chiara Maschietto, Marco Barbiero e Giulio Giovannetti.

L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook, Instagram (@jbmonferrato) e Twitter di JB Monferrato. La gara sarà in diretta in streaming su LNP PASS.