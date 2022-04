Reapers Torino, ricomincia la corsa playoff

Dopo la breve pausa Pasquale riparte il campionato di seconda divisione di Football Americano per i Reapers Torino che Sabato 23 Aprile affronteranno gli Hogs Reggio Emilia per la prima partita di ritorno. Kickoff alle 21 per i ragazzi di coach Levi Sturgis nel campo del Cus Torino di Via Milano 63 Grugliasco (TO). Il match sarà fondamentale per la squadra torinese, così come le prossime 3 gare, per centrare l’obiettivo stagionale dei play off.

Dopo la sconfitta contro i Giaguari, nelle ultime settimane di allenamento tutta la squadra ha lavorato sui punti deboli mostrati nelle prime due partite, sia in attacco che in difesa. «Siamo entusiasti di tornare finalmente in campo anche se dovremo affrontare la partita con alcune assenze dovute ad infortuni non ancora recuperati» spiega Coach Levi «Sfideremo una squadra in parte diversa dall’andata perché gli Hogs avranno certamente recuperato alcuni giocatori; ritengo che questo sarà un match molto combattuto anche perché gli emiliani hanno avuto un mese per studiare i nostri giochi e prepararsi ad affrontare questa sfida, ma tutti i miei ragazzi sapranno mettere in campo la grinta e la voglia di vincere per assicurarci un posto nei play off».

Sabato molti titolari dei Reapers Torino saranno ancora fermi ai box, tra questi il QB Luca Fontana che ha subito un infortunio durante la sfida contro i Giaguari. Brutta tegola per coach Levi che non può contare su un secondo QB “ready to play” avendo anche Matteo Zucco fermo ai box per un lungo infortunio. Al coach il compito di trovare una soluzione in cabina di regia che aiuti la squadra a centrare la prima vittoria stagionale sul campo di casa; fondamentale in quest’ottica resterà il running game guidato da Brun e Garetto.

Reapers TV trasmetterà in diretta la partita sul canale Youtube ReapersTorino. Sarà anche possibile assistere live al match con Green Pass base. Per il pre-game e l’Half-time show tra il primo e il secondo tempo della gara musica dal vivo per tutti gli spettatori. I biglietti d’ingresso saranno acquistabili direttamente presso la biglietteria del campo.