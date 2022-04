BEA Chieri: i Leopardi dell'U15 Eccellenza protagonisti all'Easter Cup di Cuneo

L’ Under 15 Eccellenza ha partecipato alla Easter Cup di Cuneo dal 14 al 16 aprile , insieme ad alcune delle migliori squadre del panorama nazionale della categoria. Una bella esperienza per tutto il gruppo, che ha dimostrato ancora di saper tenere testa ad avversari di altissimo livello e ora è pronto per l’ultima fase del campionato.

Nella prima gara i Leopardi affrontano Laurenzana Firenze, appena uscita dai quarti di finale del campionato toscano contro la corazzata di Don Bosco Livorno. Contro un ottimo avversario, preparato tatticamente e fisicamente, BEA si tiene a contatto per tutto il primo tempo, nonostante una prestazione opaca. Nel secondo esce completamente dalla partita, con tante palle perse e disattenzioni che permettono a Firenze di prendere il largo, complice una grande serata al tiro.

L’indomani gli arancioni incontrano Novara Basket, già affrontata poco prima nell’ultima gara di campionato. Entrambe le squadre faticano a fare canestro sin dall’inizio. I Leopardi approcciano meglio la gara e tentano subito l’allungo (21-7), ma Novara ricuce il gap e BEA litiga con il ferro come il giorno prima. Ne approfittano gli avversari che ricuciono e arrivano fino al +7, prima della parità all’ultimo minuto. Nel finale Novara è più lucida e sfrutta bene i possessi decisivi (49-46 finale).

Non c’è tempo di rifiatare perché dopo sole due ore è il momento di scendere di nuovo in campo contro i neo campioni regionali dell’Emilia Romagna di Virtus Bologna. Gli arancioni giocano alla pari per i primi 30 minuti rispondendo a Virtus colpo su colpo. Bologna dilaga poi nell’ultima decina, quando la stanchezza chierese prende il sopravvento.

Nell’ultima gara del torneo, sabato, BEA affronta Pallacanestro Trapani, già qualificata alle Final 4 per il titolo Eccellenza in Sicilia. I Leopardi prendono subito il vantaggio e, senza andare mai sotto, lo difendono fino alla fine con ampie rotazioni. Negli ultimi minuti gli isolani fanno il possibile per agguantare il pareggio, ma, nonostante qualche problema di fallo, i chieresi prendono il largo. Grazie alla disponibilità di ABC Carmagnola, ha partecipato alla Easter Cup anche Francesco Bertero, che si è unito ai Leopardi per l’occasione.

«Finalmente dopo due anni abbiamo potuto rivivere l’esperienza di un torneo – commenta coach Allisiardi – Ringraziamo per questo Granda College Cuneo, che ci ha invitati alla manifestazione. In tre giorni abbiamo affrontato quattro gare di ottimo livello. Nonostante forse non abbiamo giocato al massimo delle nostre possibilità, è stato un tassello importante nel percorso di crescita dei ragazzi. Ora siamo già tornati in palestra per concludere nel migliore dei modi questa stagione».

BEA CHIERI – LAURENZIANA BASKET 49-74

BEA CHIERI – NOVARA BASKET 46-49

VIRTUS BOLOGNA – BEA CHIERI 90-65

BEA CHIERI – PALLACANESTRO TRAPANI 74-66

BEA CHIERI: Ahia, Bechis, Bertero, Fogliato, Gangitano, Marrese, Monaco, Mout, Pianfetti, Prestipino, Quagliotto, Ricci, Saia, Viggiano. All. Allisiardi.