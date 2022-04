JBM: tre podi al torneo Eurocamp di Cesenatico

Grande affermazione del Settore Giovanile della JB Monferrato che chiude con tre podi la sua partecipazione al torneo Eurocamp di Cesenatico . La kermesse pasquale, che ha visto tre squadre rossoblù impegnate da sabato a martedì, è stata una bellissima occasione per i giovani atleti monferrini per testare il proprio livello tecnico con svariate compagini provenienti da tutta Italia.

Ai nastri di partenza l’Under 13, realizzata a fronte del progetto Langhe Roero Monferrato coinvolgendo anche alcuni tesserati di Scuola Basket Dolci Terre Serravalle ed allenata dal duo composto da Valerio Ferrero e Stefano Gilli, l’Under 14 e Under 15, entrambe seguite da Fabio Costamagna. Qualificatesi tutte e tre al primo posto della fase eliminatoria, i ragazzi tra Pasqua e Pasquetta si sono ben difesi durante le sfide a eliminazione diretta. L’Under 13, dopo aver regolato agevolmente Corsico, ha ceduto il passo a Legnaia Firenze in semifinale. Nella finale 3/4 posto ha avuto la meglio contro Schio. Stessa posizione finale anche per l’Under 15 che dopo aver battuto Caluschese Bergamo ai quarti, ha perso all’ultimo tiro con Legnaia Firenze, prima di consolarsi con la bellissima vittoria su UISP XVIII Roma. È mancato invece un pizzico di fortuna all’Under 14 che ha perso la finalissima con Ciriè. Nel percorso erano state regolate Legnaia Firenze prima e Tumminelli Milano poi.