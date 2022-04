Basket Novara, la salvezza passa da Saluzzo

La permanenza di Novara nel campionato di Serie C Silver si deciderà nella serie playout contro Saluzzo , che avrà inizio sabato sera nella città del cuneese. La serie sarà al meglio delle tre gare, con Gara 2 prevista al PalaBellini di Novara il 27 marzo e l’eventuale Gara 3 in programma il 30 aprile al PalaOnda.

La prima gara della serie si disputerà al PalaOnda di Saluzzo. La formazione allenata da coach Perlo ha chiuso la stagione regolare al settimo posto (Girone A), con un bilancio di cinque vittorie e undici sconfitte. In casa i saluzzesi hanno ottenuto due vittorie. L’attacco dei padroni di casa è stato capace di produrre in media 66,8 punti, mentre la difesa ha incassato mediamente 74,4 punti a gara. Particolare attenzione dovrà essere posta alla coppia formata dal classe 2002 Giovanni Gavatorta e dal classe 1998 Augusto Supertino, capaci di segnare in media rispettivamente 13,1 e 12,6 punti.