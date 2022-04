Giaguari: dopo la sosta in campo contro le Aquile Ferrara

Dopo due settimane di sosta i Giaguari tornano in campo per iniziare il girone di ritorno del Campionato di Seconda Divisione 2022. Quella contro le Aquile Ferrara sarà anche a prima di tre partite in casa che i Giaguari disputeranno al Nebiolo nelle prossime quattro settimane, dopo aver giocato in trasferta le prime tre.

I Giaguari si presentano, dunque, al proprio pubblico forti delle tre vittorie conseguite contro Reapers, Hogs e le stesse Aquile, che li pongono in testa al girone A, alla pari delle altre imbattute Lions Bergamo nel girone B e Saints Padova nel girone C. La partita di andata contro Ferrara non fu certo delle migliori per i Giaguari che, all’esordio in campionato, evidenziarono qualche ruggine di troppo soprattutto in attacco. Nelle due gare successive, però, la ruggine è stata eliminata, ed ora l’attacco torinese è tra i più prolifici del campionato sia come punti segnati che come yard guadagnate, potendo contare su un gioco di corsa esploso prepotentemente con un Licari inarrestabile contro i Reapers nell’ultima giornata di andata, ma anche sul solito gioco aereo che Dalmasso e Duranti hanno messo in piedi con la loro batteria di ricevitori in cui sta spiccando Andrea Serra ed ha fatto ritorno con una prestazione maiuscola anche Jacopo Salsa, fermo per infortunio fino a tre settimane fa.

Molto particolare la situazione in casa Aquile. Ferrara non gioca da più di un mese, a causa di due rinvii dovuti al covid, e l’unica partita sin qui disputata è proprio quella contro i Giaguari lo scorso 13 Marzo. Sarà quindi una difficoltà in più, per gli estensi, riprendere il filo del gioco dopo una pausa tanto lunga, tanto più che dovranno farlo in casa della prima del girone: non certo l’impegno ideale per rientrare in ritmo campionato. I Giaguari stanno preparando al meglio il ritorno dei propri tifosi sugli spalti del Nebiolo. Verrà organizzata e predisposta un’aera food & beverage per ovviare alla chiusura del bar dell’impianto che si sta prolungando oltre i tempi sperati.

Come sempre, la partita verrà trasmessa in diretta streaming sul canale Twitch. Il kickoff è previsto per le ore 15 di domenica 24 aprile, ed i biglietti, oltre che in cassa, saranno disponibili anche per l’acquisto on line sul circuito DoItYourself.