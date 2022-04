Biella Rugby strizza l’occhio ai playoff

Ultime tre giornate di campionato da vivere tutte d’un fiato. Tre impegni importanti per Biella che, al momento, dalla seconda piazza della classifica, può matematicamente strizzare l’occhio all’obiettivo playoff. Si incomincia domenica con la prima sfida in programma: quella a Rugby Milano da affrontare in trasferta, su un campo decisamente difficile se consideriamo che solo Cus Torino è stato in grado di espugnarlo quest’anno al terzo turno del girone di andata.

Seguirà un altro impegno complesso, sempre in trasferta, contro Parabiago, la squadra che occupa al momento lo scalino più basso del podio di girone, a distanza di sicurezza. Conclusione di stagione con il match clou che vedrà opposte a Biella, il prossimo primo maggio, Biella Rugby e la capolista Cus Torino. In ballo potrebbe esserci l’accesso ai playoff, ma per poterci sperare, Biella non può permettersi scivoloni. Kick off alle ore 15.30.

Marco Porrino, head coach Biella Rugby: «Sarà una gara decisamente dura, Milano è una squadra incredibilmente ostica, basti pensare che l’unica squadra che è riuscita a vincere quest’anno sul loro campo è stata Cus Torino, la prima in classifica. Se vogliamo afferrare il biglietto per sfidare Cus Torino con obiettivi di classifica, dobbiamo prima passare da Milano e vincere. Milano è una bella squadra che all’andata, a Biella, è riuscita a metterci pressione. Sono molto dinamici e forti in mischia ordinata. Se vogliamo aggiungere il fattore meteo, domenica è prevista pioggia, quindi palloni difficili da gestire e quanto ne consegue. Se mi posso sbilanciare, al momento temo più loro che Cus Torino. Ovviamente noi ci stiamo preparando al meglio per affrontare l’appuntamento, cercando di focalizzare il lavoro sulla difesa, consapevoli che loro saranno molto arrembanti e capaci di creare molto ritmo, dobbiamo essere in grado di contenerli. Ci aspettano tre settimane belle toste: giocheremo con le prime squadre in classifica, nel dettaglio prima, terza e quarta. Un bel finale di campionato che ci metterà sotto pressione. Ce la giocheremo, puntando al massimo, ma grati comunque per i risultati che riusciremo a conseguire”.

Serie A. Rd. XVI – 24.04.22

Cus Torino – Cus Genova

Asd Rugby Milano – Biella Rugby

Amatori Alghero – I Centurioni

Pro Recco – VII Torino Rugby

Classifica

Cus Torino punti 67

Biella Rugby 58

Rugby Parabiago 49

Rugby Milano 43

I Centurioni 37

Amatori Alghero 20

VII Torino Rugby 15

Cus Genova 14

Pro Recco 0