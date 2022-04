Pallapugno, i risultati della seconda giornata di Serie A

Negli altri match, colpaccio dell'Augusto Manzo di Enrico Parussa che, nello sferisterio di Santo Stefano Belbo, batte 9-7 i campioni d'Italia della Nocciole Marchisio Cortemilia capitanati da Massimo Vacchetto, mentre a Mondovì, con lo stesso risultato (9-7), vittoria dell'Alusic Merlese di Gilberto Torino con l'Acqua San Bernardo Subalcuneo di Andrea Daziano.

La Bormidese di Davide Dutto si aggiudica 9-6 il derby ligure con la Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese di Federico Raviola, nel primo storico match ufficiale in Serie A dello sferisterio di Bormida. Infine, primo punto stagionale anche per la Roero Isolamenti Canalese di Marco Battaglino, grazie al successo per 9-6 con la Virtus Langhe di Paolo Vacchetto. Un campionato di Serie A mai così equilibrato, che ci riserverà sicuramente molte sorprese e tante belle partite.

Serie A Banca d'Alba-Egea - Seconda giornata

Augusto Manzo-Nocciole Marchisio Cortemilia 9-7

Alusic Merlese-Acqua San Bernardo Subalcuneo 9-7

Bormidese-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 9-6

Roero Isolamenti Canalese-Virtus Langhe 9-6

Araldica Castagnole Lanze-Pallapugno Albeisa 9-5

Classifica e Prossime gare

Nel prossimo fine settimana, da sabato 23 a lunedì 25 aprile, cominceranno anche i campionati di Serie B e Serie C1. Ecco il programma della prima giornata.

Serie B - Prima giornata

Sabato 23 aprile ore 15

a Ceva: Srt Progetti Ceva-Speb

a Monticello d'Alba: Galvanotecnica Surrauto Monticellese-Tealdo Scotta Alta Langa

Domenica 24 aprile ore 15

ad Andora: Peq Agri Don Dagnino-Abrigo Albagrafica Ricca

a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Acqua San Bernardo San Biagio

Domenica 24 aprile ore 18.30

a San Pietro del Gallo: Scotta Centro Incontri-Benese

Lunedì 25 aprile ore 15

a Neive: Morando Neivese-Pieve di Teco

Serie C1 - Prima giornata

Sabato 23 aprile ore 15

a Diano Castello: Amici del Castello-Bormidese

Sabato 23 aprile ore 17

a Castagnole delle Lanze: Castiati Assicurazioni Castagnole-Gottasecca

Domenica 24 aprile ore 15

a Vendone: Pieve di Teco-Pallapugno Albeisa

a Monastero Bormida: Valle Bormida-Imperiese

Lunedì 25 aprile ore 15

a Canale: Canalese-Bubbio

a Cortemilia: Cortemilia-Taggese