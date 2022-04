Torino '81 in trasferta contro la capolista Bogliasco 1951

Entrambe le formazioni arrivano da una sconfitta prima della pausa pasquale: i ragazzi di Simone Aversa sono reduci dalla gara persa contro la RN Camogli per 8-15, mentre il Bogliasco è caduto di misura a Bologna contro il De Akker per 8-7. Il match di andata sarà recuperato il 21 di maggio.

Così il coach dei gialloblù Simone Aversa ha presentato il match: «La pausa pasquale ci è servita per riposarci, staccare un attimo alla spina e metabolizzare la brutta prestazione contro il Camogli; non dal punto di vista tecnico-tattico, ma da quello della reazione: la squadra non ha reagito alla alle difficoltà che la partita ci ha presentato quasi subito. Ho cercato di stimolare su questo i ragazzi, di motivarli, perché mi interessa vedere una squadra che combatte, che non molla il colpo e che cerca di stare davanti all’avversario. A me la storia che non abbiamo nulla da perdere, siccome andiamo in casa della prima in classifica, non piace per nulla! Abbiamo da perdere tre punti! Non ci piace uscire sconfitti, quindi andiamo lì per fare risultato. Questo passa attraverso la prestazione, se la prestazione sarà diametralmente opposta a quella offerta contro il Camogli usciremo soddisfatti… chiaramente se con dei punti ancora meglio».

LA COMPOSIZIONE DEL CAMPIONATO E DEI GIRONI

Il campionato di Serie A2 è composto da due gironi con 12 squadre ciascuno, che si affronteranno con gare di andata e ritorno a partire dal 13 novembre. La regular season termina il 7 maggio, poi ci saranno i recuperi delle giornate 8, 9 e 10, e successivamente play-off e play-out. Ai play-off accederanno le prime quattro formazioni di ogni girone, ai play-out la penultima e la terzultima di ogni raggruppamento. L’ultima di entrambi i gruppi sarà retrocessa.

Si ricorda la composizione dei due gironi:

Nord: Bogliasco 1951, Brescia Waterpolo, Como Nuoto, Crocera Stadium, De Akker Team, Lavagna 90, President Bologna, RN Arenzano, RN Camogli, RN Imperia 57, Telemedico Sportiva Sturla e Reale Mutua Torino ’81 Iren.

Sud: Acquachiara 2000, CC Napoli, Cus Palermo, NC Civitavecchia, Pol. Muri Antichi, RN Florentia, RN Frosinone, RN Sori, Roma Arvalia, Roma Vis Nova, SC Tuscolano e Vela Ancona.

La partita sarà disputata sabato 23 aprile alla Piscina comunale Vassallo di Bogliasco (GE) alle ore 18.