Autosped Castelnuovo chiude la regular season con Vicenza

Ultimo turno di regular season per la formazione di Balduzzi, ancora appiedato in seguito alla decisione del giudice sportivo, che sabato 23 (ore 20,30) ospita al PalaOltrepo Vicenza, Partita che non avrà alcuna ripercussione sulla classifica visto che per entrambe le compagini la posizione finale è ormai definita; le giraffe chiuderanno al sesto posto mentre le venete entreranno nei playout da penultime, lasciandosi alle spalle la sola Torino Teen, retrocessa nella serie inferiore.

La squadra di Ussaggi, che ha rilevato in corsa il dimissionario Sinigaglia, era partita sicuramente con ben altre ambizioni, forte anche dell’eccellente piazzamento ottenuto lo scorso anno, quando raggiunse le semifinali playoff ma probabilmente il saldo tra entrate ed uscite, nel mercato estivo, non ha portato i frutti sperati anche se per un certo periodo le beriche avevano dato l’impressione di poter puntare decisamente più in alto, prima di essere fermate dal Covid che le ha costrette al rinvio di alcune gare, con conseguente tour de force per riuscire a recuperarle tutte entro i termini previsti.

Proprio a Vicenza, peraltro, le giraffe subirono una cocente e pesante, nonchè meritata, sconfitta, figlia di una prestazione che, aldilà dei meriti delle avversarie, fu assolutamente insufficiente e che evidenziò i primi scricchiolii delle castelnovesi, fino a quel momento autrici di un campionato eccellente. Proprio il ricordo di quella sfida deve servire da monito per il Bcc proprio per evitare gli errori commessi in quella occasione, errori che peraltro, a fasi atlerne, si sono riproposti anche in altre circostanze.

Fu principalmente la difesa a finire sotto accusa, un fondamentale che era stato il punto di forza dell’Autosped fino a quel momento; vero è che Vicenza è squadra di tutto rispetto e vale, probabilmente, più della posizione che occupa, ma dalle giraffe era lecito attendersi una gara decisamente migliore di quella che invece disputarono.

Ospiti che possono contare sulle capacità realizzative di Villaruel, una delle migliori marcatrcici del campionato, e sulla pericolosità, sul perimetro, delle esterne Monaco, Tonello e Tagliapietra; vicino a canestro invece troviamo l’ex udine Sturma, la greca Crysanthidou (una delle protagoniste del match di andata) e la giovane, ma molto interessante, Mioni. Va anche detto, per onestà, che è stato un colpo pesante aver perso per strada, ancora nel girone di andata, la play Fietta, attratta dalle sirene della A1 di Sesto San Giovanni.

Se è vero che i due punti, come già detto, non hanno rilevanza ai fini della classifica e che in vista dei playoff è fondamentale evitare problemi fisici, è altrettanto vero che le castelnovesi hanno il dovere di onorare, con il giusto atteggiamento, la partita di sabato, anche per allenare quell’intensità che tra poco più di una settimana diventerà fondamentale al cospetto di Milano o Brescia (una delle due sarà l’avversaria dell’Autosped ai playoff); lo svantaggio del fattore campo costringe le giraffe a compiere una autentica impresa per sperare di passare il primo turno.