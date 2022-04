JBM domenica ospite della Top Secret Ferrara

Terza partita in una settimana per la Novipiù JB Monferrato che continua la sua avventura nella Fase a Orologio . Domenica , palla a due alle ore 18 , sarà in campo sul parquet della Giuseppe Bondi Arena, per affrontare la Top Secret Ferrara .

GLI AVVERSARI

La squadra allenata da coach Spiro Leka al momento occupa la quinta posizione in classifica nel Girone Rosso, con un record di 16 vittorie e 10 sconfitte ed è reduce dalla sconfitta sul campo di Pistoia nel turno infrasettimanale.

Miglior realizzatore della Top Secret è A.J. Pacher, che viaggia a 16.6 punti e 7.7 rimbalzi di media a partita. Secondo miglior realizzatore è Demario Mayfield che viaggia a 16.4 punti con il 43% da tre punti.

DICHIARAZIONI

Stefano Comazzi (Ass. Allenatore): «Domenica a Ferrara affrontiamo la terza partita di una settimana molto bella per noi perché ci ha visto staccare il pass per i playoff, ma adesso vogliamo onorare al meglio queste ultime due partite di fase a orologio. Ferrara è una squadra che può contare su un grandissimo fattore campo, che è quasi inviolabile. Sta però affrontando dei problemi di organico, ma i giocatori che andranno in campo sono di grande qualità ed esperienza. Sono una squadra che gioca una pallacanestro magari un po’ fuori dall’ordinario, ma assolutamente efficace».

Matteo Ghirlanda (Ala JB Monferrato): «La qualificazione ai playoff ottenuta mercoledì sera contro San Severo ci rende ovviamente felici, ma non ci vogliamo fermare proprio adesso. Ferrara è una squadra forte, ben organizzata e ben allenata che ha in Mayfield e Pacher i suoi realizzatori principali. Noi dovremo, come abbiamo sempre fatto, giocare la nostra pallacanestro per provare a portare a casa i due punti».

INFO UTILI

Si gioca domenica 24 aprile, con palla a due alle ore 18, agli ordini dei signori Duccio Maschio, Paolo Puccini e Christian Mottola. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook, Instagram e Twitter di JB Monferrato. La gara sarà in diretta in streaming su LNP PASS.