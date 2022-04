B1-F: Agil Igor Volley in trasferta contro Area Libellula Bra

Penultima e ultima sfida di regular season, così come vuole il calendario, saranno lontane dalle mura di casa per la serie B1 . Le Igorine di Matteo Ingratta saranno ospiti oggi, sabato 23 aprile alle 18 , dell’ Area Libellula Bra , formazione ben preparata che si trova nella top five del girone A.

A lanciare la carica per questo incontro è il capitano, Chiara Pandolfi: «Sappiamo che queste ultime due partite saranno molto impegnative e ci dispiace sicuramente non poter più giocare fra le mura di casa con la serie B1, ma cercheremo di mettere in campo tutta la grinta e i progressi fatti durante l'anno».

In casa si tornerà però per la fase regionale dell’Under 18: «Fortunatamente abbiamo la possibilità di giocare al palaAgil la prossima partita e vista l'importanza della gara il nostro obiettivo è quello di scendere in campo con determinazione e spirito di squadra per dare il massimo e portare a casa la vittoria.