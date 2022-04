Curling: al via i Campionati del Mondo Master

Prendono il via oggi i Campionati del Mondo Senior femminili e maschili sul ghiaccio del Centro Sportivo Sous- Moulin di Ginevra.

Partecipano alle gare squadre nazionali con giocatori con il limite minimo 50 anni compiuti.

La squadra nazionale femminile è costituita per i quattro quinti dalle atlete del C.C.Pinerolo che schiereranno Monica Rossetto, Daniela Faure, Lucilla Macchiati e Grazia Ferrero, tesserata con i Draghi Torino, ma giocatrice del Club pinerolese nella stagione in corso. Purtroppo, all’ultimo momento, non ha potuto unirsi alle compagne Cristina Durando a causa di positività al Covid.