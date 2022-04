BEA Chieri perde con Rivoli allo scadere

Mercoledì 20 aprile il CheTariffa Leopardi Future Lab ha ospitato al PalaCascinaCapello Don Bosco Rivoli, per l’ultima gara casalinga della seconda fase Salvezza di Serie D.

I Leopardi iniziano con il piede giusto e infilano un parziale che regala un ampio vantaggio nel primo quarto, poi ricucito da Rivoli prima della fine della decina (23-21). Dalla seconda frazione BEA patisce l’aggressività della squadra ospite e fatica a costruire buone trame in attacco. I viaggianti ne approfittano per correre in contropiede e passare in testa, pur senza riuscire a prendere il largo.

Gli arancioni si riportano sotto e agguantano il pareggio sul finale. Poi sono poco precisi dalla lunetta. Dopo un contatto non sanzionato su un tiro dalla lunga distanza dei padroni di casa, Rivoli trova la tripla sullo scadere e trova due punti importanti.