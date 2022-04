Parella sconfitta dalla corazzata Legnano

Sestetto iniziale senza novità per il Parella con Gullì in palleggio e Cicogna opposto, Crespi e Mirabelli in banda, Farina e Deambrogio al centro e Sopranzetti libero.

Formazione tipo anche per Legnano che schiera in regia Roncato con Simonetta opposto, Valli e Mazzaro schiacciatrici di posto 4, Frigo e Fantin centrali e Lenna libero.

Partono meglio le padrone di casa, subito avanti 3-1, poi 7-3 con Simonetta protagonista in battuta e in attacco. Gli errori di Mazzaro e Fantin riportano in parità il punteggio (8-8) e il Parella passa con l'ace di Mirabelli (9-10). Torna avanti Legnano (11-10) ma le torinesi la ribaltano ancora (12-14). Il set gira definitivamente il turno di battuta successivo, con le lombarde che tornano avanti nel punteggio (15-14) e poi incrementano il divario (20-16) per poi chiudere 25-20 con l'ace di Valli.

Nel secondo, dopo l'iniziale vantaggio parellino (2-4), Legnano mette in fila cinque punti consecutivi e vola 7-4 allungando fino all'11-6. Con Cicogna a servizio le torinesi accorciano (11-9) e si portano poi a -1 (17-16), trovando anche la parità a 20. Dal 22-22 però, Legnano non sbaglia più nulla e si impone 25-22.

Il finale del set precedente incide anche sul morale delle torinesi che nel terzo lasciano subito scappare nel punteggio Legnano, trascinata dalle battute di Simonetta (3 ace per lei): 8-1. Le torinesi non riescono più a rientrare e le padrone di casa incrementano ancora fino al 25-15 finale.

FO.CO.L. VOLLEY LEGNANO-VOLLEY PARELLA TORINO 3-0

Parziali(25-20, 25-22, 25-15)

VOLLEY PARELLA TORINO: Gullì, Cicogna 14, Mirabelli 5, Crespi 9, Farina 4, Deambrogio 4, Sopranzetti (L), Fano, Scapacino, Nicchio. N.e: Bertoli, Maiolo, Esposito (L). All: Mauro Barisciani

FO.CO.L. VOLLEY LEGNANO: Roncato 2, Simonetta 12, Valli 12, Mazzaro 10, Fantin 7, Frigo 9, Lenna (L), Broggio 1, Cavaleri, Venegoni, Bonato, Marini. N.e: Pozzi, Brogliato (L), . All: Luigi Uma

Note: Ace 9-3, Battute sbagliate 9-14, Ricezione 39% (9%)-46% (18%), Attacco 40%-31%, Muri 10-7, Errori 21-22.