Fulgor Basket travolge Empoli e blinda il terzo posto

Torna subito al successo la Paffoni, che di fronte al suo pubblico non sbaglia. Empoli viene messa all'angolo subito e non riesce mai ad impensierire i rossoverdi: partita in totale controllo, vantaggio che tocca anche i 30 punti nel terzo quarto, prima di assestarsi sul +18 del 40', sull'80-62, con Fioretti che regala minuti meritati ai giovani Marchioli, Jokic e Vujiic, che chiudono in quintetto insieme all'ottimo Segala e a Turel.