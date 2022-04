CUS Torino, gara 1 all'ultimo respiro contro San Mauro

Per vincere una gara così ci vuole soprattutto grande forza di volontà. E il CUS conferma ancora una volta in stagione di averne da vendere, anche se, per quanto visto alla Panetti nella gara 1 di finale playoff , la Zero Uno San Mauro non è da meno. In soldoni, la differenza sembra molto vicina allo zero e la serie si prospetta lunga e combattuta. Partita vibrante, di clamorosa intensità e di gran dispendio di energie, specie nervose.

Ospiti subito aggressivi sulla palla e presenti rimbalzo offensivo, Il CUS per contro è lento in attacco, dove non muove la sfera e non trova la misura in fase di conclusione: 4-4 al 3’. Il San Mauro è intraprendente e si porta al doppiaggio con un backdoor dell’ex Dho: 4-8. Sul ribaltamento il Mastro Viaggiatore tura la falla con un potenziale gioco da 4 punti di Petitti: il libero non va a bersaglio ma allo scoccare del 5’ l’equilibrio è ristabilito: 7-8. Sempre attiva sulle palle vaganti, la squadra ospite accenna qualche spruzzata di zona, il CUS oppone un canestro di Conti e un libero di Matteo Porcella e rivede la parità: 10-10. I biancoblu non lavorano bene sul taglia-fuori e in attacco sprecano tutto lo sprecabile a gioco fermo: 1 su 8 il totale della prima decina che si chiude sul 12-12.

La seconda si apre con due canestri allo scadere dei 24 secondi del Mastro Viaggiatore, che intorno al 13' ha un sussulto con capitano Fantolino che corre tutto il campo per il 22-16. La ribattuta della Zero Uno è prontissima e una bomba di Dho la riavvicina a -1: 22-21. Un attacco deciso al ferro di Matteo Porcella e un tap-in in caduta di Boglione rimettono subito l’inerzia dalla parte dei cussini: 28-22 al 17’. La mira a gioco fermo rimane quella che è, ma in prossimità dell'intervallo una penetrazione di Akoua regala ai padroni di casa il +7: 33-26. Vantaggio ritoccato in due occasioni da Fantolino nei primi due minuti e mezzo del secondo tempo: 37-28.

Il CUS spreca però ameno tre occasioni per andare via e si fa risucchiare da 5 punti di fila di Cibrario: la tripla in corsa del 24’, con la retroguardia biancoblu in evidente ritardo, vale il 37-33. Anche in questo frangente troppe le concessioni a rimbalzo offensivo da parte dei ragazzi di coach Porcella: il San Mauro ne approfitta e con una coppia di liberi di Barbaria riagguanta il pareggio al 26’: 39-39. In chiusura di quarto gli ospiti rimettono il naso davanti, e poi in apertura di ultima frazione si portano sul 47-50 con un’iniziativa di Fornuto.

Per starci dentro il CUS deve dare fondo a tutte le risorse mentali a disposizione. Lo fa con gran lucidità, mettendo palla in post a Bonadio, che si fa trovare pronto in ben tre occasioni di fila. I 6 punti sono provvidenziali per il Mastro Viaggiatore, che a 7 minuti dalla fine è davanti 53-50. Il San Mauro perde per falli Roncarolo, ma si affida ancora alla mano di Cibrario: 53-53. Dall'altra parte Bonadio e Conti mantengono gli universitari al comando, un tecnico alla panchina sanmaurese concretizzato da Fantolino ridà un possesso pieno di vantaggio ai padroni di casa: 58-55.

Sulla ripartenza i gialloblù perdono palla, Petitti castiga l’errore con una tripla da 8 che fa scatena la bolgia dentro alla Panetti: 61-55.

La difesa di casa recupera per ben tre volte palla, l'attacco però non chiude il conto e il San Mauro rientra con un piazzato in transizione di Nenna e una linea di fondo chiusa da sotto da Pizzaia: 61-59. La tensione si impadronisce una volta per tutte del match e negli ultimi due minuti non segna più nessuno. A 19 secondi dal termine Fantolino si alza fronte a canestro, solo ferro, rimbalzo di San Mauro che ha quantomeno la palla del pareggio. Il CUS ha un fallo dalla sua, un fallo da spendere e lo fa con Akoua quando sul tabellone mancano 4 secondi e 6 decimi.

Sulla rimessa laterale la difesa di casa è perfetta e spinge il San Mauro oltre l'arco dei tre punti, il disperato tentativo di Cibrario è un'altissima parabola che sbecca soltanto il primo ferro. Quando la palla ricade il parquet, in mezzo alla bagarre di 4-5 giocatori, arriva il suono della sirena finale. Gara 2 si giocherà sabato 30 aprile, ancora alla Panetti.

GARA 1

MASTRO VIAGGIATORE CUS TORINO - ZERO UNO SAN MAURO 61-59

Parziali: 12-12, 33-26, 47-48

CUS TORINO: Conti 12, Porcella M. 7 Petitti 11, Akoua 3, Fantolino 9, Tatsoptsa 2, Boglione 2, Bonadio 10, Marangon 5, Porcella An., Savio n.e. All. Porcella A.

SAN MAURO: Nenna 6, Barbaria 8, Cibrario 12, Fornuto 7, Binovi, Pizzaia 9, Ciuffreda 4, Roncarolo 2, Dho 9, Orlando 2, Ventricelli, Gandini n.e. All. Iannetti.