Igor Volley, campione territoriale Under 13

Reazione e rimonta e un bellissimo traguardo raggiunto. L'Under 13 di Gianni Zanelli e Sara Burlone conquista il titolo territoriale Under 13 giocando una finale di grande carattere. Con questo scudetto i titoli territoriali della stagione 2021/2022 diventano così quattro! Le Igorine al mattino hanno battuto 3-0 Acqui Terme e poi Alessandria 3-2, reagendo dopo essere state in svantaggio 2-1. Tutte hanno dato il loro contributo in campo.