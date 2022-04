Fitarco: prima tappa di Coppa del Mondo, argento a squadre per Paoli

Prima tappa del circuito di Coppa del Mondo 2022 , ad Antalia in Tuchia, e prima uscita ufficiale per la nazionale azzurra un po’ avara di medaglie. L’unica la conquista la squadra olimpica maschile con l’ argento conquistato da Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre/Arcieri Iuvenilia), dal vice-campione olimpico Mauro Nespoli (Aeronautica Militare) e Federico Musolesi (Aeronautica Militare).

Il trio azzurro si era qualificato in quinta posizione (con 1988 punti), accedendo direttamente agli ottavi di finale dove batte 5-1 il Kazakistan; vittoria nei quarti, sempre per 5-1, sulla Germania e in semifinale sull’Ucraina, che ha potuto prendere parte regolarmente all’evento, per 6-2. Gli azzurri devono infine cedere 0-6 alla squadra di Cina Taipei, già prima al termine della qualifica. Al femminile si ferma invece ai piedi del podio la squadra olimpica, con Tatiana Andreoli (Fiamme Oro/Arcieri Iuvenilia), il bronzo olimpico Lucilla Boari (Fiamme Oro) e Karen Hervat.

Anche loro quinte al termine della qualifica (1922 punti) ottengono l’accesso diretto agli ottavi dove battono 6-2 il Bangladesh; stesso risultato ai quarti sulla compagine dell’India; mentre devono arrendersi, ma solamente alle frecce di spareggio (23-26), alla Germania in semifinale. Spareggio amaro anche nella finale per il bronzo, dove il terzetto azzurro cede anche in questo caso alla Cina Taipei (25-29). Tatiana era anche impegnata nella gara MixedTeam, in coppia con Mauro Nespoli: il duo accede direttamente agli ottavi dove batte 6-2 la Slovacchia, per poi arrendersi allo spareggio (18-19) alla coppia USA.

Considerando il 4° posto raggiunto dalle azzurre e l’argento al maschile, si tratta di due risultati comunque molto importanti per aggiungere punti al ranking mondiale dei terzetti italiani visto che la graduatoria mondiale per la prima volta avrà un ruolo anche in vista delle qualificazioni per Parigi 2024.

A livello individuale, Alessandro Paoli aveva chiuso le 72 frecce di qualifica in tredicesima posizione (664 punti), fermandosi subito ai 32esimi di finale per mano del croata Sulik (4-6). Per Tatiana Andreoli, seconda posizione in qualifica (660 punti, uno in meno dalla prima), dopo aver vinto 6-2 ai 32esimi di finale sulla svizzera Licari e 7-3 ai sedicesimi contro la slovacca Longova, si arrende 4-6 agli ottavi per mano dell’indonesiana Rezza. Nella divisione compound in gara anche Marco Bruno (Arcieri Iuvenilia), che con 679 punti è il primo degli esclusi dagli scontri diretti. Al femminile, Irene Franchini (Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi) chiude la qualifica in 37esima posizione (667 punti), sconfitta al primo turno 138-143 dalla spagnola Munoz. Anche con la squadra compound femminile si deve arrendere allo spareggio contro la Germania, al primo turno, ma solo per una questione di centimetri. La prossima tappa di Coppa del Mondo si terrà a Gwangju (Corea del Sud), dal 16 al 22 maggio.

