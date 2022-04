ViViBanca Torino, missione compiuta. Salvezza conquistata

Al secondo match point, il ViViBanca Torino non fallisce il proprio obiettivo stagionale e centra per la terza volta nella sua storia la salvezza in Serie A3.

Un obiettivo non semplice, vista la filosofia societaria di puntare sui giovani, molti dei quali cresciuti nel settore giovanile parellino, e reso ancora più complicato nel corso della stagione da infortuni e altre problematiche che hanno reso più tortuoso un percorso comunque portato a termine con la conquista della salvezza.

Il successo esterno 3-1 in gara 2 di playout contro Monge Gerbaudo Savigliano, che bissa la vittoria al tie-break dello scorso sabato tra le mura amiche del PalaCupole, fa finalmente esplodere la gioia di tifosi, staff e giocatori. Ora si può finalmente definire chiusa la stagione e volgere il pensiero alla prossima annata.