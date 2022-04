MTS Ser, bella vittoria contro Cus Collegno

Ancora una prestazione a dir poco sublime per le tigri santenesi, dell'Mts Ser, ospite presso la Palestra Don Milani di Collegno contro il Synesthesia Cus Collegno, formazione giovanissima (under 18) che negli ultimi tempi è balzata al primo posto in classifica del girone A. Partita assai difficile per Destefanis e compagne, ma che riescono ad affrontare con la concentrazione e determinazione giusta, conquistando 3 punti assolutamente importanti ai fini dei play-off, che posiziona le santenesi come miglior quarta, nella classifica avulsa che affronterà i play-off promozione, che si svolgeranno dal 07/05 fino al 04/06 prossimo. Classifica che diventerà effettiva dopo la prossima giornata, che invece vede le tigri santenesi ferme per il turno di riposo.

Coach Di Martino deve fare a meno di Garrone e di Busso Lucia e convoca due giovanissime dell'under 19, Bettale e Pomero e nel primo set schiera: Baiotto in palleggio, Grassi opposto, Scapati e Destefanis in centro, Busso Giulia e Girardi in banda, Marini libero.

Fin dai primi scambi si vedono in campo due squadre molto ordinate e allo stesso tempo determinate, che non vogliono lasciare nulla di intentato, ma dopo un inizio in equilibrio, è la squadra santenese a prendere il largo, prima con il turno al servizio di Busso e poi con quello di Grassi, costringendo coach Belagotti a chiamare il primo time out sul 15 a 10 e poi sul 22 a 15, quando capisce che ormai le ospiti avevano preso il largo portandosi pericolosamente avanti. Destefanis e compagne spingono sull'acceleratore e con un pallonetto da posto due di Grassi e una fast di Scapati servite da una ispiratissima Baiotto, vincono il primo set per 25 a 19.

Nel secondo set coach Di Martino schiera la stessa formazione del primo e anche qui dopo un inizio in equilibrio è ancora la formazione delle tigri santenesi a prendere il largo.

Il Cus cerca di metterle in difficoltà cercando di difendere tutti gli attacchi delle schiacciatrici ospiti e quando ne ha la possibilità, attacca forte. Dall'altra parte del campo però c'è una squadra che resiste e non perde la pazienza e continua ad attaccare con intelligenza e astuzia. Marini e Ronchetti quando viene chiamata in campo, fanno buona guardia in seconda linea e non lasciano cadere nulla né in ricezione né in difesa. In prima linea il muro diventa un altro fondamentale importante, che infastidisce gli attaccanti della squadra di casa.

Sul finire del set Baiotto serve Scapati in fast che si fa trovare pronta a mettere a terra il 23° punto (23 - 15) Un tocco beffardo di Baiotto di prima intenzione e un fendente in lungo linea di Busso si archivia anche questo parziale per 25 a 17.

Anche nel quarto set si parte bene, l'Mts ser si porta già in vantaggio di 5 punti sul 9 a 4, con il turno al servizio di Girardi che mette a segno anche un ace. Coach Belagotti è costretto a chiamare il suo primo time out, per cercare una reazione da parte della sua giovane squadra. Reazione che arriva più grazie a qualche imprecisione in attacco e in difesa delle tigri santenesi e sul 10 a 9 a favore delle ospiti è coach Di Martino a chiamare il suo primo time out discrezionale, per cercare di riordinare un po' le idee. Infatti la reazione dell'Mts è perentoria e si torna in vantaggio sul 13 a 9. A questo punto il Cus riconquista il servizio e la sua miglior giocatrice Ndoye, dotata di un ottimo servizio spin, mette a segno addirittura due aces, pareggiando in conti.

Ancora una volta ci pensa Busso con un bellissimo attacco da posto due a riconquistare il servizio sul 14 a 13. Da qui si viaggia sul filo dell'equilibrio: ogni volta che l'Mts mette la testa avanti, è il Cus che lo raggiunge, fino al 22 pari quando la solita n 18 del Cus commette un errore in attacco, permettendo alle ospiti di portarsi sul 23 a 22, ma è sempre lei che pareggia i conti con un bellissimo attacco in diagonale, che ne il muro ne la difesa santenese riescono ad intercettare. Un muro sull'attacco di Grassi permette al Cus di arrivare al set point (24 a 23) Sarà poi un rocambolesco errore in attacco delle ospiti a decretare il 25 a 23 per le padrone di casa.

Dopo un set così teso, si rientra in campo nella quarta frazione con maggiore determinazione e consapevolezza, consentendo alle santenesi di portarsi in vantaggio da subito per 12 a 7 prima e 16 a 8 dopo. Con il turno al servizio di Destefanis che mette a segno anche due ace si arriva al 20 a 9. Sul punteggio di 19 a 8 entra Marengo a sostituire Baiotto e Cannizzaro al posto di Marini. Sul 21 a 9, Bettale sostituisce Grassi al servizio e con tutta la sua serenità e con un grande sorriso, mette a segno l'ace del 22 a 9. Sul 22 a 10 trova spazio in campo anche Pomero e con 3 errori delle padrone di casa, le tigri santenesi vincono anche il quarto set con un netto 25 a 11.