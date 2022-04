Gators, il recap della settimana

Si gioca sul parquet del Palazzetto dello Sport di Savigliano l'ultima partita della fase Top della Serie D Gators. Gli ospiti sono la formazione di Beinasco, squadra contro cui gli alligatori avevano perso di solo un punto nel girone di andata.

I padroni di casa perciò scendono in campo con la voglia di fare bene per provare a giocarsi la vittoria.

Come di consueto in questa stagione, Coach Mondino dà grande spazio ai giovani: l'inizio della partita è di marca Stefano Nicola, che si distingue per alcune belle iniziative, che lo portano a subire fallo e a sbloccare il punteggio per i suoi dalla lunetta.

Gli ospiti rispondono con Alex Martina, che segna da tutte le posizioni.

Fondamentale per i Gators, come sempre, l'apporto del lungo Nicolò Marengo che, anche se poco tutelato dall'arbitraggio, riesce comunque, con tecnica ed esperienza, a realizzare tanti punti.

Nel primo quarto si rivede nuovamente in campo Catalano, che rientra dopo quattro mesi di infortunio, con tanta voglia di giocare. In campo, direttamente dalla cantera Gators si segnala l'esordio di Samuele Mazzone, classe 2005. Oltre all'esordiente Samuele, giocano anche i giovani Alessio Varallo, importante nei vari frangenti in cui viene chiamato in causa, e Fabrizio Paschetta, che entra negli ultimi secondi di gioco, osannato dai tanti amici e compagni di squadra dell'U19, accorsi a tifare per lui.

Nel secondo quarto, il gioco si mantiene in sostanziale equilibrio, poi, i punti di Arneodo e la bomba di Davicco sbloccano il punteggio e danno il via alla fuga dei Gators. Sulla sirena Carbonaro, beinaschese, segna subendo anche fallo e riavvicina i suoi, chiudendo il quarto sul 37-34 in favore dei padroni di casa.

Nel secondo tempo, Testa e Cerutti mettono in campo tutta la loro esperienza per guidare i giovani della cantera Gators. Subito prima della sirena Varallo sfoggia una buona giocata su rimbalzo offensivo, con un movimento da vero lungo. Il quarto si chiude con un leggero vantaggio per gli ospiti.

L'ultimo periodo, però, è interamente firmato Gators. Tutti i giovani danno il meglio, la loro freschezza è ben miscelata con l'esperienza dei senior e si vede in campo un gioco dinamico e proficuo.

Con questa vittoria, si chiude la stagione della Serie D Gators. Stagione che è stata caratterizzata da una discontinuità di risultati: partita con una bella serie di vittorie e terminata faticosamente. Gli infortuni dei senior si sono susseguiti con rapidità e sono iniziati proprio nel momento più importante della stagione: i playoff per la conquista della Serie C. I giovani della cantera hanno dovuto crescere in fretta e hanno dimostrato di poter ben figurare.

La società è comunque soddisfatta dei risultati ottenuti perché, nel medio periodo, il progetto di crescita delle giovanili sta dando i suoi frutti e sta ripagando degli sforzi fatti.

Si torna comunque in palestra, perché gli altri campionati non sono ancora finiti e ci sono ancora tanti traguardi da tagliare.

Inoltre in casa Gators c'è grande fermento per la preparazione dell'estate, che porterà tanti bambini e ragazzi nei tanti camp organizzati a Savigliano, Cavallermaggiore ed Artesina.

ABC SERVIZI LADY GATORS - LIVORNO FERRARIS 45-36

Parziali: 9-9, 12-9, 9-7, 15-11

ABC SERVIZI Lady Gators: Frattini 2, Mondino M. 4, Vergnano 6, Iannuzzi 11, Raso 12, Nicola, Porporato, Mondino S. 2, Marchisio. All. Colonna, Nicola, Mondino, Mascolo

Livorno Ferraris: Occleppo, Rigassio 4, Formica 6, Iorio 14, Giannotti 2, Nguefack 2, Anzola 2, Zanetti 6