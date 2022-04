BEA Chieri eroica in gara 1 Playoff a Collegno

Sabato 23 aprile la Planet Smart City BEA è scesa in campo ospite di Collegno Basket per la prima gara del primo turno dei PlayOff di Serie C Gold. Contro la vincitrice della regular season, grande favorita per il salto di categoria in Serie B, i Leopardi sono più forti delle assenze e mettono in difficoltà i padroni di casa. Dopo tre quarti equilibratissimi, dove arrivano anche a toccare il +6 al 25′, finiscono la benzina e i biancorossi dilagano solo nell’ultimo periodo, chiudendo con uno scarto bugiardo rispetto a quanto visto in campo.

LA GARA Oltre al lungodegente Mosca, BEA fa di nuovo i conti con l’indisponibilità di D’Arrigo e Fassio. Coach Vassalli parte con Scalzo, Tulumello, De Simone, Colli e Stiffi, alla sua prima uscita in quintetto. Dall’altra parte Coach Spanu risponde con Borgialli, Tuninetto, Poom, Corgnati e Perotti. L’avvio è dalle lunghe distanze: Colli replica subito alla tripla di Tuninetto, poi le squadre si rispondono colpo su colpo per lunghi minuti. De Simone fa una magia in penetrazione, Tulumello serve Stiffi in mezzo all’area e la partita è estremamente equilibrata: 8-9. Borgialli e Trovato mettono a segno un mini-parziale nonostante una buona difesa ospite. BEA fatica a costruire in attacco e così Corgnati da dietro l’arco sigla il 17-11 su cui le due squadre vanno al primo mini-intervallo.

Collegno entra in campo sembrando di poter cambiare marcia, costruendo bene nella metà campo offensiva e bucando a ripetizione l’area arancione, con i Leopardi che continuano nel momento di sterilità offensiva: in un amen si arriva sul 27-13. In quello che sembra il momento più difficile BEA riordina le idee e non si lascia scappare la gara. Colli, Stiffi e Tulumello siglano uno 0-10 che vale il -4 e costringe coach Spanu a fermare tutto. La sospensione non porta gli effetti sperati però, con ancora Stiffi e Tulumello che firmano il pareggio prima dell’intervallo, in un crescendo difensivo che tiene Collegno ferma a quota 31 dopo i primi 20’. Nella ripresa si abbassano le percentuali al tiro e le squadre si affidano di più alle iniziative dei singoli. BEA ci crede, tocca il +6, e metà terzo quarto è +4 BEA (33-37). Per provare a tutelarsi dai problemi di falli di Scalzo, Colli e De Simone coach Vassalli prova a giocarsi la carta della zona ma al primo possesso Perotti la buca con una schiacciata da centro area che fa esplodere il pubblico di casa e cambia la partita. Collegno prende fiducia, trova ottime soluzioni dalla lunga e in contropiede dilapida il vantaggio ospite e tenta l’allungo (44-37). Uno 0-4 di Capitan Gile tiene i Leopardi aggrappati, poi la stanchezza e le rotazioni corte iniziano a farsi sentire. I padroni di casa sfruttano bene la panchina lunga, alzano ancora di più il ritmo e la Planet Smart City non riesce più a starci dietro. Il vantaggio bianco-rosso aumenta ad ogni giro di lancetta, fino alla sirena finale che arriva sul 78-50.