Sporting Club Pinerolo: concluso il 1° Trofeo Adulti “Ice Pole”

Lo scorso weekend si è disputato a Pinerolo il 1° Trofeo Adulti “Ice Pole”, che ha visto scendere in campo ben 4 atleti dello Sporting Club Pinerolo del pattinaggio di figura, con ottime prestazioni e miglioramenti dei personal best!

HOCKEY

Il prossimo weekend lo stadio Olimpico del ghiaccio di Pinerolo ospiterà il 1 Torneo Storm U8 - U10, in cui

vedremo scendere in campo, oltre agli Storm Pinerolo, anche molti atleti di altre società come: la Valpe, il Real Torino, il Trento e lo Zoldo. Un bellissimo weekend all’insegna del divertimento e di tanto hockey!

Il torneo inizierà sabato alle 12 per concludersi domenica pomeriggio alle 16. L’ingresso è totalmente gratuito!